Burcu Esmersoy altı saatte 400 bin TL kazandı!

Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren 44 yaşındaki Burcu Esmersoy, bir hazır giyim markası için mayo tasarladı ve tanıtımını da kendisi yaptı. Burcu Esmersoy bir moda markasına tasarlamış olduğu plaj koleksiyonu için kamera karşısına geçti. Çekimleri Marmaris’te bir otelde yapılan Burcu Esmersoy, Koray Birand’ın objektifine poz verdi. Çekimleri altı saat süren Burcu Esmersoy çekim sırasında 12 Mayıso giydi. Bu iş karşılığında dakikada bin 111 TL kazanan Burcu Esmersoy toplamda 6 saatte 400 bin TL kazanmış oldu. Burcu Esmersoy 2014 yılında oynadığı bir tur şirketinin reklam filminde ise 300 bin TL kazanmıştı.

Hayallerini gerçekleştiriyor

2016 yılında ise oynadığı bir vitamin tanıtımı reklamından ise 500 bin TL aldığı konuşulan Burcu Esmersoy, sosyal medya üzerinden paylaştığı ürünlerden ise 25 bin TL aldığı iddia edilenler arasında yer alıyor.

En sevdiği yerleşim yerlerinden biri olan İzmir Çeşme’de nezih bir sitede yazlık ev aldığı konuşulan Burcu Esmersoy hayallerini gerçekleştiriyor. Yeni aldığı eve yerleşmek için gün sayan Burcu Esmersoy evinin dekorasyon işlerini ünlü bir mimara emanet etmiştir. Burcu Esmersoy çok yakında evine yerleşerek tüm yazı Alaçatı’da geçirecek.