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Burcu Birick'in partneri Feyyaz Şerifoğlu'nun mesleği şaşırttı!

İlk olarak Kırmızı Oda dizisinde Boncuk'un hayali olarak gördüğümüz Can karakterine hayat veren oyuncu Feyyaz Şerifoğlu gerçek mesleği ile izleyenleri şaşırttı. Kırmızı Oda dizisinde üzücü bir hikayeye sahip olan Boncuk ile beraber gördüğümüz Can karakterine hayat veren oyuncunun mesleği merak ediliyor. İşte Feyyaz Şerifoğlu'nun mesleği...

27 Şubat 2021 Cumartesi 15:34
Burcu Birick'in partneri Feyyaz Şerifoğlu'nun mesleği şaşırttı!
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Kırmızı Oda dizisinde gördüğümüz Boncuk ve Can karakterlerine hayat veren Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu yeni bir projede tekrar bir araya geliyor. Gülseren Budaycıoğlu’nun eseri olan Camdaki Kız uyarlamasında partner olarak iki ismi göreceğiz.

Feyyaz Şerifoğlu ilk olarak O Ses Türkiye yarışmasında karşımıza çıkmıştı. En son ise Kırmızı Oda dizisinde Can rolü ile gördük. Şimdi yeni projeye hazırlanan oyuncunun gerçek mesleği ise Tekstil Mühendisi.

Kırmızı Oda’daki performansları ile izleyiciyi büyüleyen ikili şimdi de Camdaki Kız dizisi ile izleyici karşısına çıkacak.

Feyyaz Şerifoğlu asıl mesleği olan Tekstil Mühendisliğinin eğitimini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu’da almış. Ardından O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve daha sonra oyunculuğa başladı.



Son Güncelleme: 27.02.2021 15:34
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Anahtar Kelimeler:
FeyyazŞerifoğluKırmızıodaBoncukCan
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