Burcu Biricik'in son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Burcu Biricik, bugün yıllar öncesinden bir fotoğraf paylaşarak takipçilerini şaşırttı. Biricik’in yıllar içerisinde kariyerindeki büyük değişimi sosyal medyada gündem oldu.
Kırmızı Oda ile yükselişe geçti
‘’8 yıl önce mi?’’
Uzun bir tatilin ardından yeniden setlere dönen oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu, 2013 yılında kamera arkasında çekilen bir karesini paylaşarak ‘’8 yıl önce mi?’’ notunu ekledi.
Son Güncelleme: 17.09.2021 00:40