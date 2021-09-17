Burcu Biricik'in son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Burcu Biricik, bugün yıllar öncesinden bir fotoğraf paylaşarak takipçilerini şaşırttı. Biricik’in yıllar içerisinde kariyerindeki büyük değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Kırmızı Oda ile yükselişe geçti

‘’8 yıl önce mi?’’

Geçtiğimiz sezon Kırmızı Oda dizisinde ‘Boncuk’ karakterini canlandırarak kariyerinde yükseliş yaşayan ünlü oyuncu, dizideki rolünün sona ermesiyle Camdaki Kız dizisinin başrolü oldu. Yeteneğiyle mest eden oyuncu, rol arkadaşı Feyyaz Şerifoğlu ile yeni sezonda Camdaki Kız dizisinde rol alıyor.

Uzun bir tatilin ardından yeniden setlere dönen oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu, 2013 yılında kamera arkasında çekilen bir karesini paylaşarak ‘’8 yıl önce mi?’’ notunu ekledi.