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Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin kimdir?

2006 yılında Burcu Biricik ile dünya evine giren ünlü reklamcı Emre Yetkin merak edilmeye başlandı. Pe çok kişi Burcu Biricik'in eşi emre Yetkin kimdir? sorusunu araştırıyor.

16 Ocak 2021 Cumartesi 16:43
Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin kimdir?
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Tv8 ekranlarının sevilen dizilerinden bir tanesi olan Kırmızı Oda’da Boncuk karakterini canlandıran Burcu Biricik’in uzun süren sevgililik süreci sonrasında 2006 yılında hayatını birleştirdiği reklamcı Emre Yetkin merak ediliyor. Pek çok kişi Emre Yetkin’in mesleğini ve hayatını araştırıyor.

Dünyanın çeşitli yerlerinde çektiği fotoğraf ve videolar ile ünlenen Emre Yetkin reklamcıdır. Aynı zamanda Biricik’in menajeri olan Emre Yetkin araştırılmaya devam ediyor.

Emre Yetkin kimdir?

1983 yılında dünyaya gelen reklamcı Emre Yetkin 38 yaşındadır. Üniversite eğitimini Kadir Has Üniversitesi İngilizce İşletme olarak tamamlayan Yetkin daha sonrasında reklamcılığa yönelmiş ve bu konuda önemli işlere imza atmıştır. Best FM’de de çalışan Yetkin 2006 yılında Burcu Biricik ile dünya evine girmiştir.



Son Güncelleme: 16.01.2021 16:43
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Emre YetkinKimdirBurcu Biricik
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