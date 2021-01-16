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Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin kimdir? Emre Yetkin hakkında bilgiler

Burcu Biricik ile uzun yıllardır birlikte olan sevgilisi Emre Yetkin, bundan 5 yıl önce dünya evine girmişti. Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin reklamcılık işi yapmaktadır ve aynı zamanda Burcu Biricik'in menajeridir.

16 Ocak 2021 Cumartesi 01:01
Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin kimdir? Emre Yetkin hakkında bilgiler
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Oyuncu Burcu Biricik ile yıllardır beraber olduğu sevgilisi Emre Yetkin ile 2016 yılında dünya evine girmişti. Burcu Biricik’in eşi Emre Yetkin’in nereli olduğu ve ne iş yaptığı vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Emre Yetkin, Burcu Biricik’in eşi ve menajeridir.

Emre Yetkin kimdir?

1983 yılında doğan Emre Yetkin, Kadir Has Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. Radyoculuk ve reklamcılık ile uğraşan Emre Yetkin, Burcu Biricik’in menajerliğini de yapmaktadır. Asıl mesleği ise reklam işidir. Emre Yetkin ve Burcu Biricik 2006 yılından beri süren beraberliklerini 2016 yılında evlenerek devam ettirmişlerdir.



Son Güncelleme: 16.01.2021 01:01
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Anahtar Kelimeler:
BurcubiricikEmreyetkin
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