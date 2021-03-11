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Burcu Binici'nin 9 yaş küçük olan gizemli sevgilisinin ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı! İşte Binici'nin sevgilisi

Güzel oyuncu Burcu Binici geçtiğimiz günlerde Bebek’te erkek arkadaşı ile kameralara yakalanmıştı. Binici’nin gizemli sevgilisinin kim olduğu uzun zamandır merak konusuydu. Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisinin kim olduğunu sizler için bulduk. İşte Burcu Binici’nin gizemli sevgilisi!

11 Mart 2021 Perşembe 20:43
Burcu Binici'nin 9 yaş küçük olan gizemli sevgilisinin ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı! İşte Binici'nin sevgilisi
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Değişik tavırlarıyla çok kez gündeme gelen Burcu Binici geçtiğimiz günlerde Bebek’te gizemli erkek arkadaşıyla gezerken yakalanmıştı. Maskeden dolayı kim olduğu anlaşılmayan sevgilisinin aslında oyuncu olduğu ortaya çıktı! 

 

 

Burcu Binici’nin sevgilisi kim?

34 yaşında olan güzel oyuncunun sevgilisinin kendisinden tam 9 yaş küçük olduğu öğrenildi. Sevgilisinin 2015 Best Model of Turkey yarışmasında second runner olarak seçilen yakışıklı oyuncu Doğan Bayraktar olduğu ortaya çıktı. 

25 yaşında olan ve Savaşçı dizisinde de rol alan Bayraktar, son dönemde oynadığı dizi Hercai ile ekranlarda Aslan Aslanbey karakterini canlandırmaktadır. 

 

Doğan Bayraktar kimdir?

 

 

8 Ağustos 1995 doğumlu olan yakışıklı oyuncu İstanbul’da gözlerini açmıştır. Üniversite diplomasına sahip olan Bayraktar’ın boyu 1.87 metredir ve kilosu 82’dir. 

Düzgün fiziği ve şık görünüşüyle model olmanın hakkını veren yakışıklı oyuncu oynadığı dizilerde dikkat çekmeyi başarmaktadır. 2015 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında second runner olarak seçilmesinden sonra ekranlarda izlemeye devam ettiğimiz oyuncunun Burcu Binici’den 9 yaş küçük olması özellikle hayranlarının çok dikkatini çekti. 



Son Güncelleme: 11.03.2021 20:43
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Anahtar Kelimeler:
Burcu BiniciDoğan Bayraktar9 Yaş
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