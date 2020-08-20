Burçin Hatun karakteri Aslıhan Karalar beyaz mayosuyla sahilde görüntülendi

Geçtiğimiz sezon izleyicinin karşısına Kurtuluş Osman dizisi ile çıkan Aslıhan Karalar, tatil için soluğu Bodrum'da aldı.
21 yaşındaki ünlü oyuncu sıcak havanın ve suyun tadını çıkarırıken Bodrum sahillerinde objektiflere takıldı.
Yakın arkadaşıyla birlikte görüntülenen Karalar, bir süre sohbet ettikten sonra kendini sulara bırakta.
Bir süre denizin keyfini çıkaran Karalar, daha sonra kıyıya çıkarak beyaz mayosuyla birlikte dikkatleri üzerine topladı.
İşte başarlı oyuncu Aslıhan Karalar'ın Bodrum tatilinden objektiflere takılan o görüntüleri
Milliyet
Son Güncelleme: 20.08.2020 10:08