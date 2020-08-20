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Burçin Hatun karakteri Aslıhan Karalar beyaz mayosuyla sahilde görüntülendi

Ekranların sevilen yüzü olan ve Kurtuluş Osman dizisinde Burçin Hatun olarak tanıdığımız Aslıhan Karalar Bodrum sahillerinde beyaz mayosuyla objektiflere takıldı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 10:08
Burçin Hatun karakteri Aslıhan Karalar beyaz mayosuyla sahilde görüntülendi
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Geçtiğimiz sezon izleyicinin karşısına Kurtuluş Osman dizisi ile çıkan Aslıhan Karalar, tatil için soluğu Bodrum'da aldı.

21 yaşındaki ünlü oyuncu sıcak havanın ve suyun tadını çıkarırıken Bodrum sahillerinde objektiflere takıldı.

Yakın arkadaşıyla birlikte görüntülenen Karalar, bir süre sohbet ettikten sonra kendini sulara bırakta.


Bir süre denizin keyfini çıkaran Karalar, daha sonra kıyıya çıkarak beyaz mayosuyla birlikte dikkatleri üzerine topladı.

İşte başarlı oyuncu Aslıhan Karalar'ın Bodrum tatilinden objektiflere takılan o görüntüleri

Milliyet



Son Güncelleme: 20.08.2020 10:08
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Burçin HatunAslıhan Karalar Beyaz MayosuylaAslıhan Karalar
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