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Burak Sergen'in son durumu nedir?

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Sadakatsiz'in başarılı oyuncusu Burak Sergen'in son durumu merak ediliyor. Burak Sergen'in son durumu nedir? İşte detaylar...

20 Mayıs 2021 Perşembe 18:48
Burak Sergen'in son durumu nedir?
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Sadakatsiz dizisinde Haluk Güçlü karakterine hayat veren başarılı oyuncu Burak Sergen, geçtiğimiz haftalarda Covid-19 sebebi ile hastanede tedavi altına alınmıştı. Durumu ağırlaşınca entübe edilen oyuncunun durumunun bir süre sonra iyiye gittiği açıklanmıştı. İzleyenler Burak Sergen’in şimdiki durumunu merak ediyor.

Burak Sergen’in son durumu…

Geçtiğimiz haftalarda Covid-19 sebebi ile hastanede tedavi altına alınmıştı. Ardından entübe edilen Burak Sergen’in durumu daha iyiye gitmeye başlamıştı. Sergen’in son durumuna ilişkin açıklama nişanlısı Nihan Ünsal’dan geldi. Burak Sergen, haftalar sonra ilk karesini paylaştı. Sergen şu ifadelerle durumunu bildirdi:

 ''Tekrar hayatın bir yerinden tutunmak çok güzel bir şey”

Nişanlısı Nihan Ünsal ise şu açıklamayı yaptı:

 “Durumu iyi ama COVID’in bıraktığı vücuttaki belli sıkıntılar var. Ara sıra solunum sıkıntısı çekiyor”

Burak Sergen’in yer aldığı dizi Sadakatsiz’in bu haftaki bölümünde oyuncunun videosu yayınlanacak.

 


Son Güncelleme: 20.05.2021 18:48
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Anahtar Kelimeler:
BuraksergenKoronavirüsSondurum
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