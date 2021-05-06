Burak Sergen’in sağlık durumu nasıl? Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu?

11 Nisan’da koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğum bakımda entübe edildiği açıklanan ünlü oyuncunun sağlık durumu merak ediliyor.’nin başarılı dizisi’de Haluk karakterini canlandıran oyuncu koronavirüse yakalanmasının ardından diziye ara vermek zorunda kamıştı.

Koronavürüs tedavisi devam eden oyuncunun ailesi sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi. Burak Sergen’in diziden ayrılacağına dair herhangi bir açılama bulunmazken ünlü oyuncunun oğlu Cansın Sergen babasının en yakın zamanda yoğum bakımdan çıkacağını ve durumunun iyiye gittiğini açıkladı.