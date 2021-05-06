Burak Sergen’in sağlık durumu nasıl? Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu?

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:15
Burak Sergen
11 Nisan’da koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğum bakımda entübe edildiği açıklanan ünlü oyuncunun sağlık durumu merak ediliyor. Kanal D
’nin başarılı dizisi Sadakatsiz
’de Haluk karakterini canlandıran oyuncu koronavirüse yakalanmasının ardından diziye ara vermek zorunda kamıştı.
Koronavürüs tedavisi devam eden oyuncunun ailesi sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi. Burak Sergen’in diziden ayrılacağına dair herhangi bir açılama bulunmazken ünlü oyuncunun oğlu Cansın Sergen babasının en yakın zamanda yoğum bakımdan çıkacağını ve durumunun iyiye gittiğini açıkladı.
Son Güncelleme: 06.05.2021 11:15
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