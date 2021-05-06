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Burak Sergen’in sağlık durumu nasıl? Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz ’de rol alan ünlü oyuncu Burak Sergen diziden ayrıldı mı? Canlandırdığı Haluk karakterinin kalp krizi geçirmesi ile hastane kaldırıldığı son bölümün ardından izleyiciler Burak Sergen’in diziden ayrılıp ayrılmadığını araştırmaya başladı. Sevilen oyuncu Burak Sergen diziden ayrılıyor mu? sorunun cevabı haberimizde.

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:15
Burak Sergen’in sağlık durumu nasıl? Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu?
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Burak Sergen 11 Nisan’da koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğum bakımda entübe edildiği açıklanan ünlü oyuncunun sağlık durumu merak ediliyor. Kanal D’nin başarılı dizisi Sadakatsiz’de Haluk karakterini canlandıran oyuncu koronavirüse yakalanmasının ardından diziye ara vermek zorunda kamıştı.

Koronavürüs tedavisi devam eden oyuncunun ailesi sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi. Burak Sergen’in diziden ayrılacağına dair herhangi bir açılama bulunmazken ünlü oyuncunun oğlu Cansın Sergen babasının en yakın zamanda yoğum bakımdan çıkacağını ve durumunun iyiye gittiğini açıkladı.




Son Güncelleme: 06.05.2021 11:15
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Anahtar Kelimeler:
Burak SergenSadakatsizKanal D
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