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Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal kimdir?

Kanal D’de yayınlanan Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Burak Sergen, koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma alındı. Konuyla ilgili Burak Sergen’in nişanlısı Nihan Ünsal’dan açıklama gelirken, izleyiciler Nihan Ünsal’ı araştırmaya başladı. Burak Sergen’in nişanlısı Nihan Ünsal kimdir? İşte Nihan Ünsal ile ilgili bilgiler...

16 Nisan 2021 Cuma 01:22
Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal kimdir?
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Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Sadakatsiz’de yer alan Burak Sergen, oğluyla birlikte koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Burak Sergen yoğun bakıma alınırken, konuyla ilgili Burak Sergen’in nişanlısı Nihan Ünsal açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından gündeme düşen Nihan Ünsal, dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Nihan Ünsal’ın hayatını merak eden izleyiciler, bu konuda intenet üzerinden araştırmalar yapıyor. Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşındadır? İşte Nihan Ünsal’ın hayatı ile ilgili bilgiler...

Nihan Ünsal ile ilgili bilgiler

1986 yılında hayata gözlerini açan Nihan Ünsal, 35 yaşındadır. İstanbul Göztepe’de yaşamına devam eden Ünsal, sunuculuk ve spikerlik eğitimi almıştır. 11 Şubat 2019 tarihinde nişanlandığı Burak Sergen ile birlikte olan Ünsal, son günlerde en çok araştırılan isimlerin başında gelmektedir.



Son Güncelleme: 16.04.2021 01:22
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DSadakatsizBurak SergenNihan ünsal
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