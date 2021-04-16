Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal kimdir?

Nihan Ünsal ile ilgili bilgiler

’nin ilgiyle takip edilen dizisi’de yer alan, oğluyla birlikte koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Burak Sergen yoğun bakıma alınırken, konuyla ilgili Burak Sergen’in nişanlısı Nihan Ünsal açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından gündeme düşen Nihan Ünsal, dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Nihan Ünsal’ın hayatını merak eden izleyiciler, bu konuda intenet üzerinden araştırmalar yapıyor. Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşındadır? İşte Nihan Ünsal’ın hayatı ile ilgili bilgiler...

1986 yılında hayata gözlerini açan Nihan Ünsal, 35 yaşındadır. İstanbul Göztepe’de yaşamına devam eden Ünsal, sunuculuk ve spikerlik eğitimi almıştır. 11 Şubat 2019 tarihinde nişanlandığı Burak Sergen ile birlikte olan Ünsal, son günlerde en çok araştırılan isimlerin başında gelmektedir.