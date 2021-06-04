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Burak Sergen ve Nihal Ünsal çifti yorumlara isyan etti

Başarılı oyuncu Burak Sergen, 2019 senesinde Nihan Ünsal ile nişanlanmıştı. Çift, aile arasında yapılan bir törenle dünya evine girdi. Nikah görüntülerine takipçileri tarafından yapılan çirkin yorumlara ise isyan ettiler. İşte detaylar...

04 Haziran 2021 Cuma 14:33
Burak Sergen ve Nihal Ünsal çifti yorumlara isyan etti
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Kanal D’de yayınlanan ve izleyicinin merakla izlediği dizi olan Sadakatsiz’in oyuncularından olan Burak Sergen geçen ay Covid-19 virüsüne yakalanmıştı. Oyuncu, 46 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilmişti.

Gün geçtikçe daha iyi olan Sergen, 2019 senesinde nişanlandığı Nihan Ünsal ile dün akşam aile arasında yapılan ufak bir törenle dünya evine girdi. Tören, Burak Sergen’in evinde yapıldı. Nikah şahitliğini ise Erkan Şahin ve Buket Kayapınar Özsırlı yaptı.

Sergen, çok mutlu olduğunu dile getirirken şunları söyledi: “Birlikte sonuna kadar gideceğim insanı buldum. Bu hastalığı atlattığım an Nihan’ın hemen soyadımı taşıması için gereken protokolü gerçekleştirdik”

Evlilik haberlerinden sonra çift, sosyal medya üzerinden çirkin yorumlara maruz kaldı. Bunun üzerine ise isyan ederek avukatlarına açıklama yaptırdılar. Çiftin avukatı şu açıklamayı yaptı:

KAMUOYUNA DUYURULUR

Müvekkilim Burak SERGEN herkesin malumu olduğu üzere zorlu bir tedavi süreci geçirmiş olup bugün itibariyle sağlığı çok daha iyi bir duruma gelmiştir. Geçirdiği bu zor süreçte en büyük desteği, sevenlerinin yanında uzun süredir nişanlısı olan Sayın Nihan Ünsal Sergen'den almıştır. Daha önceden planlanmış olan evliliğini ise tedavisinin ardından 03.06.2021 tarihinde yapmış olup bu konuda başta sosyal medya olmak üzere yazılı ve görsel basında müvekkilim ve eşi ile ilgili birçok haber paylaşımı yapılmıştır.;

Nitekim özellikle sosyal medyada yaptığı bu paylaşımın altına yapılan bazı yorumlar menfi eleştiri sınırlarını çoktan aşmış, müvekkilim ve eşinin kişilik haklarına tecavüz oluşturan hakaret içeren boyutlara gelmiştir. Bu noktada müvekkilim Burak SERGEN veya eşi Nihan ÜNSAL SERGEN hakkında eleştiri sınırlarını aşan kişilik haklarına saldırı ve hakaret içeren yorumlar ile ilgili yasal süreç başlatılmış olup, hukuka aykırı yorumlarla ilgili takiplerimiz ve yasal başvurularımız devam edecektir. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Av. Uğur SITKI


Son Güncelleme: 04.06.2021 14:33
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Anahtar Kelimeler:
BuraksergenNühanÜnsalNikah
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