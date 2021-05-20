Burak Sergen, Koronavirüse yakalandığından bu yana ilk defa fotoğraf paylaştı!

Denetimli oyuncumuz Burak Sergen, bir ay evvel evinde rahatsızlık geçirerek hastaneye götürüldü. Koronavirüs olduğu tespit edilen oyuncumuz, yoğun bakıma alınmasının ardından entübe edildi.

Alınan bilgilere göre; Tedavisi yoğun bakımda süren oyuncumuz evvelsi gün normal odaya geçiş yaptı.

Sergen, nişanlısı Nihan Ünsal ile 37 günün ardından hastane odasında çekildiği ilk fotoğrafını paylaştı.

Solunum rahatsızlığı var

Sağlık durumu hakkında da açıklama yapan Sergen, "Tekrar hayatın bir yerinden tutunmak çok güzel bir şey" ifadelerine yer verdi.

Oyuncu, nişanlısı Nihan Ünsal'ın kendisinin yanından bir an bile olsun ayrılmadığının da altını çizdi.

Nihan Ünsal ise "Durumu iyi ama COVID'in bıraktığı vücuttaki belli sıkıntılar var. Ara sıra solunum sıkıntısı çekiyor" ifadelerini kullandı.