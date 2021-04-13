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Burak Sergen kimdir, kaç yaşındadır?

Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterine hayat veren Burak Sergen korona virüs şüphesi ile yoğun bakıma alındı. Sevilen oyuncunun hastanede tedavide olduğu ve dizinin 27.bölümünde yer alamayacağı öğrenildi.

13 Nisan 2021 Salı 02:56
Burak Sergen kimdir, kaç yaşındadır?
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Burak Sergen’den sevenlerine üzen bir haber geldi. Sadakatsiz dizi ile izleyici ile buluşan Burak Sergen, korona virüs sebebi ile hastaneye kaldırıldı.

Burak Sergen’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, iki kere korona virüs testi yapıldı ancak ikisi de negatif çıktı. Sergen’in akciğerlerinde yaşanan enfeksiyon sebebi ile yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Burak Sergen kimdir?

1961 yılının 9 Şubat gününde Ankara’da dünyaya gelen Burak Sergen, Ankara Devlet Konservatuvarı’nda oyunculuk eğitimi almış ardından Bursa ve Ankara Devlet Tiyatrolarında sahne almıştır.

Tiyatrocu kimliğinin yanı sıra Hacettepe, Ankara ve Selçuk Üniversitelerinde öğretim görevlisi olan Sergen’in babası da tiyatro sanatçısı Semih Sergen’dir. Burak Sergen, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çukur, Halka ve Ağır Roman gibi pek çok yapımda da yer almıştır. Son olarak Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterine hayat vermektedir.




Son Güncelleme: 13.04.2021 02:56
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BurakSergen
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