Burak Sergen kimdir, kaç yaşındadır?

Burak Sergen’den sevenlerine üzen bir haber geldi. Sadakatsiz dizi ile izleyici ile buluşan Burak Sergen, korona virüs sebebi ile hastaneye kaldırıldı.

Burak Sergen kimdir?

Burak Sergen’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, iki kere korona virüs testi yapıldı ancak ikisi de negatif çıktı. Sergen’in akciğerlerinde yaşanan enfeksiyon sebebi ile yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

1961 yılının 9 Şubat gününde Ankara’da dünyaya gelen Burak Sergen, Ankara Devlet Konservatuvarı’nda oyunculuk eğitimi almış ardından Bursa ve Ankara Devlet Tiyatrolarında sahne almıştır.

Tiyatrocu kimliğinin yanı sıra Hacettepe, Ankara ve Selçuk Üniversitelerinde öğretim görevlisi olan Sergen’in babası da tiyatro sanatçısı Semih Sergen’dir. Burak Sergen, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çukur, Halka ve Ağır Roman gibi pek çok yapımda da yer almıştır. Son olarak Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterine hayat vermektedir.