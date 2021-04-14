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Burak Sergen kimdir, kaç yaşında? Burak Sergen neden hastanede?

Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterine hayat veren Burak Sergen hastaneye kaldırıldı! Ünlü oyuncunun sağlık durumu nasıl? Burak Sergen neden hastanelik oldu? Haberimizde başarılı oyuncunun sağlık durumuyla ilgili detaylara yer verilmiştir.

14 Nisan 2021 Çarşamba 21:22
Burak Sergen kimdir, kaç yaşında? Burak Sergen neden hastanede?
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Başarılı oyuncu Burak Sergen hastaneye kaldırıldı! Burak Sergen’e ne oldu?

Burak Sergen

9 Şubat 1961’de Ankara ilinde doğmuştur.

Sanatçı Semir Sergen’in oğlu ve Toprak Sergen’in abisidir. 1984 senesinde Ankara Devlet Konservatuvarından mezun olmuştur. Stajını Bursa Devlet Tiyatrosu’nda yapmıştır. Daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosuna tayin olmuştur. Aktif olarak Devlet Tiyatrolarında görev almaktadır. Ankara Devlet Tiyatrosunda Müdür Yardımcılığı ve Müdürlük yapmıştır. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Birçok tv ve sinema filmlerinde rol almıştır. Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda yönetmenlik ve oyunculuk yapmıştır.

Rol aldığı projeler

  • 2001- Aşk ve Gurur
  • 2001- Cesur Kuşku
  • 2002- Bulut Bey
  • 2002- Zerda
  • 2003- Beybaba
  • 2004- Tam Pansiyon
  • 2005- Köpek
  • 2005- Erkek Tarafı
  • 2007- Dicle
  • 2007- Deli Dumrul
  • 2007- Salur Kazan
  • 2007- Salur Tutsak Düşünce
  • 2007- Eğrek ile Seğrek
  • 2007- Bamsı Beyrek
  • 2007- Boğaçhan
  • 2007- Bamsı Beyrek Neden Öldürüldü
  • 2007- Uruz Tutsak Düşer
  • 2008- Derdest
  • 2009- Zoraki Başkan
  • 2010- Aşk ve Ceza
  • 2014- Kızılelma
  • 2015- Sen Benimsin
  • 2015- Kara Sevda
  • 2017- Çukur
  • 2019- Halka
  • 2019- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
  • 2020- Sadakatsiz

Oyunları

  • Richard: Aşk Halleri - Elf Yapım- 2017
  • Ruki: Çingene Boksör - Deep Blue Ideas - 2015
  • Adolf: Pip Utton - Bo Sahne - 2013
  • Koca Sinan: Hakan Altıner/Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Tiyatro Kedi - 2011
  • Vahşi Batı (oyun): Sam Shepard - Tiyatro Baykuş - 2011
  • Neyzen (oyun): Tuncer Cücenoğlu - Tiyatrokare - 2001
  • Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru: Heinrich Böll - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
  • III. Richard (oyun): William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
  • Geyikler Ve Lanetler: Murathan Mungan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999
  • Gılgameş: Zeynep Avcı - Ankara Devlet Tiyatrosu – 1996

Sağlık durumu

Akciğer enfeksiyonu nedeniyle tedavi görmektedir. Covid-19 şüphesi ile hastaneye kaldırılan oyuncunun test sonucu negatif çıkmıştır. Ancak solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakımdadır.



Son Güncelleme: 14.04.2021 21:22
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Anahtar Kelimeler:
Burak SergenSadakatsizHaluk
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