Burak Sergen kimdir, kaç yaşında? Burak Sergen neden hastanede?

Başarılı oyuncu Burak Sergen hastaneye kaldırıldı! Burak Sergen’e ne oldu?

Burak Sergen

9 Şubat 1961’de Ankara ilinde doğmuştur.

Sanatçı Semir Sergen’in oğlu ve Toprak Sergen’in abisidir. 1984 senesinde Ankara Devlet Konservatuvarından mezun olmuştur. Stajını Bursa Devlet Tiyatrosu’nda yapmıştır. Daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosuna tayin olmuştur. Aktif olarak Devlet Tiyatrolarında görev almaktadır. Ankara Devlet Tiyatrosunda Müdür Yardımcılığı ve Müdürlük yapmıştır. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Birçok tv ve sinema filmlerinde rol almıştır. Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda yönetmenlik ve oyunculuk yapmıştır.

Rol aldığı projeler

2001- Aşk ve Gurur

2001- Cesur Kuşku

2002- Bulut Bey

2002- Zerda

2003- Beybaba

2004- Tam Pansiyon

2005- Köpek

2005- Erkek Tarafı

2007- Dicle

2007- Deli Dumrul

2007- Salur Kazan

2007- Salur Tutsak Düşünce

2007- Eğrek ile Seğrek

2007- Bamsı Beyrek

2007- Boğaçhan

2007- Bamsı Beyrek Neden Öldürüldü

2007- Uruz Tutsak Düşer

2008- Derdest

2009- Zoraki Başkan

2010- Aşk ve Ceza

2014- Kızılelma

2015- Sen Benimsin

2015- Kara Sevda

2017- Çukur

2019- Halka

2019- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2020- Sadakatsiz

Oyunları

Richard: Aşk Halleri - Elf Yapım- 2017

Ruki: Çingene Boksör - Deep Blue Ideas - 2015

Adolf: Pip Utton - Bo Sahne - 2013

Koca Sinan: Hakan Altıner/Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Tiyatro Kedi - 2011

Vahşi Batı (oyun): Sam Shepard - Tiyatro Baykuş - 2011

Neyzen (oyun): Tuncer Cücenoğlu - Tiyatrokare - 2001

Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru: Heinrich Böll - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

III. Richard (oyun): William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

Geyikler Ve Lanetler: Murathan Mungan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999

Gılgameş: Zeynep Avcı - Ankara Devlet Tiyatrosu – 1996

Sağlık durumu

Akciğer enfeksiyonu nedeniyle tedavi görmektedir. Covid-19 şüphesi ile hastaneye kaldırılan oyuncunun test sonucu negatif çıkmıştır. Ancak solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakımdadır.