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Burak Sergen hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Burak Sergen neden hastaneye kaldırıldı?

Usta oyuncu Burak Sergen, akşam saatlerinde ani bir şekilde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sevenleri usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri araştırmaya başladı.

12 Nisan 2021 Pazartesi 21:45
Burak Sergen hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Burak Sergen neden hastaneye kaldırıldı?
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Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de rol alan usta oyuncu Burak Sergen hakkında açıklama yapıldı. Usta oyuncunun rahatsızlandığı öğrenildi.

Burak Sergen hastalığı ne?

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, bugün akşam saatlerinde rahatsızlaşan Burak Sergen, Ulus’ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yakın bir süre önce koronavirüs testi negatif çıkan oyuncuya ikinci defa test yapıldığı ve bu test sonucuna göre tedavisinin belirleneceği öğrenildi.

Burak Sergen kimdir?

9 Şubat 1961 tarihinde Ankara’da doğan Burak Sergen, üniversite eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünden 1984 senesinde mezun olmuştur. Sergen, daha sonra 1985 senesinde Ankara Devlet Tiyatrosunda göreve başlamıştır. Sergen, ayrıca burada müdür ve müdür yardımcılığı da yapmıştır.

1992 senesinde sanatçı Pamela Spence ile kısa süren bir evlilik yaşayan Sergen, 1999 senesinde oyuncu Işıl Sergen ile evlenmiş bu evlilikten bir de oğlu olmuştur. 2018 senesinde evlilikleri sona ermiştir.

Pek çok dizi ve filmlerde rol alan Burak Sergen, Çukur, Kara Sevda, Zerda, Aşk ve Ceza, Dicle gibi başarılı yapımlarda oynamıştır. Sergen, şimdilerde ise Sadakatsiz dizisinde yer almaktadır.




Son Güncelleme: 12.04.2021 21:45
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