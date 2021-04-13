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Burak Sergen apar topar hastaneye kaldırıldı! Ünlü sanatçı yoğun bakımda..

Ünlü oyuncu Burak Sergen'in dün akşam evinde olduğu sırada fenalaştığı ve apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Koronavirüs testleri negatif çıkan oyuncunun yoğun bakıma alındığı bildirildi.

13 Nisan 2021 Salı 14:09
Burak Sergen apar topar hastaneye kaldırıldı! Ünlü sanatçı yoğun bakımda..
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TV ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin 5. sezonunda Feyyaz Mettun karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burak Sergen, sezon finalinde diziden ayrılmıştı.

Dün akşam saatlerinde evinde olduğu sırada aniden fenalaşan Burak Sergen'in apar topar hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Acil servise alınan ve burada ilk müdahalesi yapılan ünlü oyuncunun koronavirüs olma ihtimaline karşılık KOVID-19 testi yapıldığı öğrenilirken, oyuncunun test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi..

Henüz nedeni belli olmayan rahatsızlığı için yoğun bakım ünitesine alınan 60 yaşındaki başarılı oyuncunun tedavisine burada devam edileceği bilgisi paylaşılırken Sergen'in gün içerisinde de oldukça halsiz olduğu öğrenildi. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili yapılan son açıklamada Burak Sergen'in akciğerlerinde enfeksiyon olması ve solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle bir süre yoğun bakımda gözetim altında tutulacağı bildirildi.




Son Güncelleme: 13.04.2021 14:09
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Anahtar Kelimeler:
Burak SergenHastaneYoğun BakımSağlık Durumu
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