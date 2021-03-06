Burak Özçivit karizmatik pozlarıyla beğeni topladı

ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Oyunculuğunun yanı sıra bir erkek giyim markasının yüzü olan Özçivit, karizmasını sergilediği yeni paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini kazandı.

Karizmasıyla hayranlarını büyüledi

Instagram hesabında 16 milyondan fazla takipçisi bulunan Burak Özçivit, uzun süredir bir erkek giyim markasının reklam yüzü olarak da kariyerinde yükseliyor. Özçivit, markanın yeni reklam filmi için kameranın karşısına geçti ardından da o kareleri Instagram hesabında paylaştı.

Ünlü oyuncunun şık giyimi ve karizması dikkatleri çekerken, paylaşımı takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.