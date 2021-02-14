Burak Kut yıllara meydan okuyan görüntüsü ile dikkatleri üzerine topladı

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses’in sunumuyla Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show programı Eda Özülkü, Metin Özülkü, Burak Kut, Ferda Anıl Yarkın, Ümit Sayın ve Ege gibi ünlü konukları ile dün akşam sevenleri ile buluştu. İbo Show’un konuklarından biri olan Burak Kut ise son hali ile dikkatleri üzerine topladı. 48 yaşında olan Burak Kut yıllara meydan okuyan görüntüsü ile Twitter’da yorum yağmuruna tutuldu. İlk albümünü Benimle Oynama/Çılgınım adıyla çıkaran Burak Kut Türkiye’nin “Bebetosu” lakabı ile iki sene içerisinde 300’e yakın konser vermiştir. 2011 yılında Estetisyen Doktor Cansen Yeni ile dünya evine giren Burak Kut’un Aden Bucan adında bir kız çocuğu vardır.

Burak Kut son haline atılan bazı tweetler...

-"Değişen tek şey yıllar, Burak Kut hala aynı."

-"Ne yiyorsun, ne içiyorsun abicim. Ölümsüzlüğü mü buldun, yaşlanmayı mı çözdün?"

-"Burak Kut'a bak, sanki hiç yaş almamış gibi. Sırrı ne acaba?"

-"Burak Kut çıktığında 13 yaşındaydım. Şimdi 36 yaşındayım, adam benden daha genç."