İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid riski kadınlarda daha fazla
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...
Kafe ve restoranların açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan yeni formül!
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılabilmesi için...

Burak Kut yıllara meydan okuyan görüntüsü ile dikkatleri üzerine topladı

Star TV ekranlarında yayınlanan İbrahim Tatlıses’in sunduğu İbo Show’a katılan Burak Kut yıllara meydan okuyan görüntüsü ile dikkatleri üzerine topladı. 90’ların ünlü sanatçısı Burak Kut’un yıllara meydan okuyan görüntüsü Twitter’da yorum yağmuruna tutuldu.

14 Şubat 2021 Pazar 19:23
Burak Kut yıllara meydan okuyan görüntüsü ile dikkatleri üzerine topladı
Takip Et:

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses’in sunumuyla Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show programı Eda Özülkü, Metin Özülkü, Burak Kut, Ferda Anıl Yarkın, Ümit Sayın ve Ege gibi ünlü konukları ile dün akşam sevenleri ile buluştu. İbo Show’un konuklarından biri olan Burak Kut ise son hali ile dikkatleri üzerine topladı. 48 yaşında olan Burak Kut yıllara meydan okuyan görüntüsü ile Twitter’da yorum yağmuruna tutuldu. İlk albümünü Benimle Oynama/Çılgınım adıyla çıkaran Burak Kut Türkiye’nin “Bebetosu” lakabı ile iki sene içerisinde 300’e yakın konser vermiştir. 2011 yılında Estetisyen Doktor Cansen Yeni ile dünya evine giren Burak Kut’un Aden Bucan adında bir kız çocuğu vardır.

Burak Kut son haline atılan bazı tweetler...

-"Değişen tek şey yıllar, Burak Kut hala aynı."

-"Ne yiyorsun, ne içiyorsun abicim. Ölümsüzlüğü mü buldun, yaşlanmayı mı çözdün?"

-"Burak Kut'a bak, sanki hiç yaş almamış gibi. Sırrı ne acaba?"

-"Burak Kut çıktığında 13 yaşındaydım. Şimdi 36 yaşındayım, adam benden daha genç."



Son Güncelleme: 14.02.2021 19:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Burak KutIbo Show
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emina Jahovic, eski kocası Mustafa Sandal hakkında icra takibi başlattı
Emina Jahovic, eski kocası Mustafa Sandal hakkında icra takibi başlattı
Kanye West’ten boşanmak üzere olan Kim Kardashian’ın Sevgililer Günü planı belli oldu
Kanye West’ten boşanmak üzere olan Kim Kardashian’ın Sevgililer Günü planı belli oldu
Aynur Aydın, Instagram hesabını neden kapattığını açıkladı
Aynur Aydın, Instagram hesabını neden kapattığını açıkladı
Rapçi Selo'dan Sagopa Kajmer'e zehir zemberek sözler!
Rapçi Selo'dan Sagopa Kajmer'e zehir zemberek sözler!
Eda Ece'nin dikkatli takipçisi senaryodaki gizemi ortaya çıkardı!
Eda Ece'nin dikkatli takipçisi senaryodaki gizemi ortaya çıkardı!
Ali Sunal - Nazlı Kurbanzade çifti müjdeyi verdi!
Ali Sunal - Nazlı Kurbanzade çifti müjdeyi verdi!

Popüler Haberler

Açıktan üniversiteye nasıl girilir? 2021 Açıktan üniversite okumak için gerekli şartlar neler?
Maraşlı dizi Hilal karakteri kimdir?
Hayriye Çakırbeyli Eşkıya'dan neden ayrıldı?
Yeni dizi Kırmızı Kamyon'da çalan müzikler
Payitaht Abdülhamit Ernest Cassel kim? Hakikaten tarihte böyle biri var mıdır?
Börü 2039 kadrosunda kimler olacak? Yönetmen duyurdu
Kefaret dizisi Fulya hakkında bilinmeyenler
Rüyada ekmek alma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? ekmek alma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Sadakatsiz Dizisindeki Ali Kimdir?
Maraşlı dizisi Ecem karakteri hakkında bilinmeyenler!
Vefa Sosyal Destek ekipleri destek hattı iletişim numarası kaç?
Emekli, dul ve yetimler ne zaman aylık alır? İlk aylık ne zaman verilir?
Akrep dizisi Selma karakteri kimdir? Bestemsu Özdemir'in hayatı ve yer aldığı diziler
Zümrüdüanka dizisi Suhandan kimdir? Pelin Abay nerelidir?
Vodafone Yanımda uygulaması Teklif ver yarışması ile iPhone 11 Pro kazanma şansı
Mali mühür nedir? Mali Mühür nasıl alınır, ücreti ne kadar?
Hangi marketlerde ticket kart kullanabilirsiniz? Ticket geçen marketler
Hercai Azra Kimdir? Sera Kutlubey kimdir?
40 Programının sunucu kimdir? Jülide Ateş hakkında merak edilenler
Ex Aşkım dizisi oyuncuları belli oldu mu?
Ramo yeni büyük patron kim?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.