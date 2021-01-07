Burak Deniz'in yeni imajına takipçilerinden beğeni yağdı

ATV’nin ekranlara gelmeye hazırlanan Maraşlı dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz, yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor. Yeni imajıyla poz veren Burak Deniz, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Instagram’da 4.7 milyon takipçisi bulunan Burak Deniz, yer aldığı projelerle adından söz ettirmeyi başarıyor. Son olarak Maraşlı dizisinde başrol oyuncusu olan Deniz, sakallarını kesti ve bıyık bıraktı.ile dizi çifti olmaya hazırlanan Burak Deniz’in sosyal medyada yaptığı paylaşıma takipçilerinden yaklaşık 450 bin beğeni geldi.

İşte Burak Deniz’in yeni hali: