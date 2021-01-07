İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Son Dakika
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Burak Deniz'in yeni imajına takipçilerinden beğeni yağdı

Maraşlı dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan yakışıklı oyuncu Burak Deniz, yeni projesi için imaj değiştirdi. Yeni halini sosyal medyada paylaşan oyuncuya takipçilerinden beğeni yağdı.

07 Ocak 2021 Perşembe 19:23
Burak Deniz'in yeni imajına takipçilerinden beğeni yağdı
Takip Et:

ATV’nin ekranlara gelmeye hazırlanan Maraşlı dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz, yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor. Yeni imajıyla poz veren Burak Deniz, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Instagram’da 4.7 milyon takipçisi bulunan Burak Deniz, yer aldığı projelerle adından söz ettirmeyi başarıyor. Son olarak Maraşlı dizisinde başrol oyuncusu olan Deniz, sakallarını kesti ve bıyık bıraktı. Alina Boz ile dizi çifti olmaya hazırlanan Burak Deniz’in sosyal medyada yaptığı paylaşıma takipçilerinden yaklaşık 450 bin beğeni geldi.

İşte Burak Deniz’in yeni hali:



Son Güncelleme: 07.01.2021 19:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MaraşlıBurak DenizAlina Boz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bircan Bali'den şoke eden Hadise yorumu
Bircan Bali'den şoke eden Hadise yorumu
Ünlü şarkıcı Alişan, canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı
Ünlü şarkıcı Alişan, canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı
Barış Muray Yağcı, Nisa Bölükbaş'a istiklal'in ortasında diz çöküp evlenme teklifi etti! Nisa'nın tepkisi sosyal medyada gündem oldu!
Barış Muray Yağcı, Nisa Bölükbaş'a istiklal'in ortasında diz çöküp evlenme teklifi etti! Nisa'nın tepkisi sosyal medyada gündem oldu!
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Benim Adım Melek Ömer ve Defne gerçek hayatta sevgili mi iddiaları gündem oldu
Benim Adım Melek Ömer ve Defne gerçek hayatta sevgili mi iddiaları gündem oldu
Melisa Aslı Pamuk ve Oğuzhan Özyakup çiftinden müjdeli haber geldi!
Melisa Aslı Pamuk ve Oğuzhan Özyakup çiftinden müjdeli haber geldi!

Popüler Haberler

Show TV’de yayınlanacak Kurtlar Vadisi oyuncu kadrosunda kimler var?
2008’den önce sigortalı olan SSK’lı engelli çalışanların erken emekliliği
BİM mağazalarında satılan Trust Mantis mikrofon alınır mı? Kullanıcıların yorumları neler?
Sol Yanım dizisinin Biricik'i Cemre Baysel'in hayat hikayesi!
Menajerimi Ara dizisi karakteri Batuhan kimdir?
Son Yaz dizisi final mi yapıyor? Son Yaz dizisi neden izlenmedi?
Hercai 54. Bölüm fragmanı yayınlandı! Dizi ne zaman başlayacak?
Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
Alev Alev dizisi Rüya kimdir? Dilan Çiçek Deniz hakkında bilgiler
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Haminne kimdir? Serpil Tamur nerelidir?
Kuzgun nedir? Kuzgun ne demek, kelime anlamı nedir?
Zümrüdüanka bitti mi, sezon finali mi yaptı? Zümrüdüanka yeni sezon ne zaman?
Tolga Çevik Tolgshow ne zaman başlayacak? Ünlü şovmen Tolga Çevik'ten güzel haber!
Eltilerin Savaşı filmi ne zaman vizyona girecek? Eltilerin Savaşı film fragmanı yayınlandı
100 bin TL konut kredisi çeken ne kadar geri ödeme yapar? 100 bin TL konut kredisi geri ödeme miktarı
2021 Yılı Memur ve emekli maaşlarına yapılan zam belli oldu! Memura ve emekliye ne kadar zam yapıldı?
Survivor Sancakay Ilım kimdir?
Sol Yanım dizisi Selim karakteri kimdir? Tolga Mendi'nin hayatı ve yer aldığı diziler
Bugün kimin maçı var? 7 Ocak 2021 Perşembe TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
İŞKUR 2021 işbaşı eğitim programları başvuru şartları nelerdir? Harçlık, meslek iş garantili kurslar için başvuru şartları
Word, Excel, PowerPoint, Access gibi Office dosyaları nasıl şifrelenir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.