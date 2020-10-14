Burak Deniz ve Didem Soydan aşk iddialarını doğruladı

Geçtiğimiz gün Burak Deniz ile mekanda objektiflere takılan ve birlikte oldukları öne sürülen Didem Soydan, muhabirlere aşkını itiraf etti. İbrahim Selim’in programına konuk olan Deniz çekimden sonra Didem Soydan’ın evine geldi. Bir süredir aşk yaşadıkları öne sürülen çiftin bu sabah evden birlikte çıktığı öğrenildi.

Didem Soydan kimdir?

Aşk haberleri sonrasında Nişantaşı’nda objektiflere takılan ünlü model, Burak ile birlikte olduklarını söyleyerek aşkını ilan etti.

1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Soydan'ın anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni, babası ise Anavutluk göçmenidir. Üniversite yıllarında modellik teklifi aldıktan sonra La Russie defilesinde boy gösteren Soydan, moda camiasından pek çok ünlü isimle birlikte çalışma fırsatı buldu.