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Burak Deniz ve Didem Soydan aşk iddialarını doğruladı

Bir mekanda objektiflere takılan Burak Deniz ile Didem Soydan hakkında aşk dedikoduları konuşulmaktaydı. Nişantaşı'nda objektiflere takılan Soydan, Deniz ile aşk yaşadığı iddialarını doğruladı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 21:55
Burak Deniz ve Didem Soydan aşk iddialarını doğruladı
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Geçtiğimiz gün Burak Deniz ile mekanda objektiflere takılan ve birlikte oldukları öne sürülen Didem Soydan, muhabirlere aşkını itiraf etti. İbrahim Selim’in programına konuk olan Deniz çekimden sonra Didem Soydan’ın evine geldi. Bir süredir aşk yaşadıkları öne sürülen çiftin bu sabah evden birlikte çıktığı öğrenildi.


Aşk haberleri sonrasında Nişantaşı’nda objektiflere takılan ünlü model, Burak ile birlikte olduklarını söyleyerek aşkını ilan etti.  

Didem Soydan kimdir?

1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Soydan'ın anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni, babası ise Anavutluk göçmenidir. Üniversite yıllarında modellik teklifi aldıktan sonra La Russie defilesinde boy gösteren Soydan, moda camiasından pek çok ünlü isimle birlikte çalışma fırsatı buldu.

 



Son Güncelleme: 14.10.2020 21:55
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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaDidem SoydanBurak Deniz
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