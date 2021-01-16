Bülent Ersoy'un son paylaşımını görenler şaşkına döndü!

Aracının içerisinde çekildiği fotoğrafını paylaşan Bülent Ersoy'un son hali sosyal medyada gündem oldu.

Fotoğrafta Diva'nın yüzünde meydana gelen değişimler dikkat çekti. 'Estetik' söylentileri sonrasında gerçek kısa bir süre sonra su yüzüne çıktı ve Ersoy'un uygulama filtresini kullandığı anlaşıldı.

Ersoy geçen aylar içerisinde ÇYDD'ye yapacağı bağışla gündemde yer almıştı. Ünlü sanatçı, Nişantaşı’nda bir mağazadan iki kürk satın alarak muhabirlere toplam değeri 2.5 milyon Türk Lirasını bulan yirmi iki kürkünü Çağdaş Yaşamı Destekleme Deneği’ne (ÇYDD) bağış yapacağını duyurmuştu. Ancak Diva, deneğin yönetimi tarafından hiç beklemediği bir yanıt almıştı.