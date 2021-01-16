İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Bülent Ersoy'un son paylaşımını görenler şaşkına döndü!

Bülent Ersoy'un resmi instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafı gündem oldu. Diva'nın yüzündeki değişimler oldukça fazla konuşuldu. Ersoy'un son hali görenleri şaşırttı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 19:00
Bülent Ersoy'un son paylaşımını görenler şaşkına döndü!
Takip Et:

Aracının içerisinde çekildiği fotoğrafını paylaşan Bülent Ersoy'un son hali sosyal medyada gündem oldu.

Fotoğrafta Diva'nın yüzünde meydana gelen değişimler dikkat çekti. 'Estetik' söylentileri sonrasında gerçek kısa bir süre sonra su yüzüne çıktı ve Ersoy'un uygulama filtresini kullandığı anlaşıldı.

Ersoy geçen aylar içerisinde ÇYDD'ye yapacağı bağışla gündemde yer almıştı. Ünlü sanatçı, Nişantaşı’nda bir mağazadan iki kürk satın alarak muhabirlere toplam değeri 2.5 milyon Türk Lirasını bulan yirmi iki kürkünü Çağdaş Yaşamı Destekleme Deneği’ne (ÇYDD) bağış yapacağını duyurmuştu. Ancak Diva, deneğin yönetimi tarafından hiç beklemediği bir yanıt almıştı.



Son Güncelleme: 16.01.2021 19:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BülentErsoyDivaPaylaşımİnstagram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Banka hesabındaki paralar kaybolunca şarkıcı Ebru Polat sinir krizi geçirdi! Asıl gerçek ne?
Banka hesabındaki paralar kaybolunca şarkıcı Ebru Polat sinir krizi geçirdi! Asıl gerçek ne?
Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu yeni halini ilk kez paylaştı!
Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu yeni halini ilk kez paylaştı!
Deniz Akkaya'nın küvet pozu binlerce beğeni aldı!
Deniz Akkaya'nın küvet pozu binlerce beğeni aldı!
Dünyayı yöneten Rothschild ailesinin tek varisi yaşamını yitirdi!
Dünyayı yöneten Rothschild ailesinin tek varisi yaşamını yitirdi!
Pınar Altuğ yeni imajıyla göz doldurdu
Pınar Altuğ yeni imajıyla göz doldurdu
Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu çiftinden birinci yıl paylaşımı
Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu çiftinden birinci yıl paylaşımı

Popüler Haberler

İzmir'de kar yağdı sokaklar beyaz örtüyle kaplandı!
Nescafe BMW 118i, iPhone 11 çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? Nescafe 3ü1 Arada çekiliş ve sonuç açıklama tarihleri
A101'de satılan E Scooty AS85 elektrikli scooter nasıl alınır mı? E Scooty AS85 elektrikli scooter inceleme ve kullanıcı yorumları
Osmaniye askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Açıktan üniversite başvuruları ne zaman yapılır? 2021 Açıktan üniversite başvuru tarihleri
A101 Marketde satılan Kiwi buharlı kırışık giderici özellikleri ve kullanıcı yorumları
Zümrüdü Anka final mi yapacak? FOX TV Zümrüdü Anka yeni bölüm var mı, yok mu?
2021 Survivor'da gerilim dolu anlar!
Tüvtürk araç muayene istasyonunda kredi kartı geçiyor mu?
Akrep dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Çukur Emir kimdir? Uğur Aslan rol aldığı yapımlar ve diziler
La Casa de Papel 4. sezon kaç bölüm olacak? 5. Sezon ne zaman yayınlanacak?
4B Bağkur'a bağlı kişiler malulen emekli nasıl olur? Malulen emekli olma şartları nelerdir?
Kar ne zaman yağacak? İstanbul için Kandilli karlı havaların tarihini verdi!
Beni Bırakma Aslı kimdir? Tuğçe Özbey'in hayatı
Hayatın Ritmi Dr. Halit Yerebakan kimdir?
Facebook işe girmek istiyorum, nasıl başvuru yapabilirim? 2021 Facebookta çalışma şartları nasıldır?
A101 mağazalarında satışa çıkarılan Huawei band 4 incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? 2021
Aksaray askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Karabük askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.