Bülent Ersoy’un paltosu tilki kürkü mü? Kürk 55 Tilki katledildiği iddiası doğru mu?

Defalarca kürk giymesi sebebi ile gündeme gelen ve tepkileri üzerine çeken Bülent Ersoy, bu defa da 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı özel üretim olan kürk kaban için 450 bin TL ödedi. 4 ay önce sipariş ettiği bu kabanın, rönar arjante cins gümüş tilki kürkü olduğu iddia edildi.

Kürklerimi bağışlayacağım dedi

Nişantaşı’nda bir mağazada görüntülenen Bülent Ersoy, üzerinde tilki kafalarının bulunduğu iki kürk satın aldı. Kendisini görüntüleyen gazetecilere, 2.5 milyon değerindeki toplam 22 kürkünü bağışlayacağını söyleyen Ersoy, bu bağışı Çağdaş Yaşamı Destekleme Deneği’ne yapacağını da söyledi. Fakat denek, bu bağışı kabul etmeyeceğini açıkladı.

Deneğin bu açıklamasından sonra Bülen Ersoy ‘ÇYDD tüzüğü gereği Atatürk’e uygun yaşadıklarını söylüyorlar. Atamız da kürk giyiyordu. Ben Atatürk’ümle gurur duyuyorum. En büyük üzüntüm O’na şarkı okuyamamak’ açıklamasında bulundu.

'Çok yüklü bir bağışı kaybettiler'

Bülent Ersoy eğitime çok önem verdiğini ve kız çocuklarını okuttukları için deneğe bağış yapmak istediğini belirtti. Başka kurumlara bağışlarını yaptığını söyleyen Ersoy, deneğin çok büyük bir bağışı kaybettiğini ve dikkat çekmek için bağışını reddettiklerini de dile getirdi.