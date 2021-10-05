Bülent Ersoy’un acı günü! Babasını kaybetti

Türk müziğinin önemli seslerinden Bülent Ersoy’un babası Fikret Erkoç hayata gözlerini yumdu. Geçtiğimiz ay düşme sonucu hastaneye kaldırılan Fikret Erkoç, kalça kemiğinin kırılması nedeniyle operasyon geçirerek bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
Bülent Ersoy babasını kaybetti
Bülent Ersoy’un babası Fikret Erkoç, geçtiğimiz ay düşmüş ve vücudundaki kırıklar nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Bülent Ersoy’un danışmanı Arzu Acay bugün sosyal medyadan acı haberi duyurarak, Fikret Erkoç’un hayatını kaybettiğini açıkladı. Acay paylaşımında ‘’Patronum Bülent Ersoy’un babası Fikret bey amca hakkın rahmetine kavuşmuştur’’ ifadelerini kullandı.
Son Güncelleme: 05.10.2021 21:34
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