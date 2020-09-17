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Bülent Ersoy'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Diva Bülent Ersoy, geçirdiği mide rahatsızlığı nedeniyle İzmir'de hastaneye kaldırıldı. Ersoy'un durumunun iyi olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü açıklandı.

17 Eylül 2020 Perşembe 19:56
Bülent Ersoy'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı
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Türkiye’nin önemli seslerinden ‘Diva’ lakaplı Bülent Ersoy, geçirdiği mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İzmir’de özel bir hastanede tedavi gören Diva’nın sağlık durumuyla ilgili bilgiler paylaşıldı.


Medicana Intenational İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bülent Ersoy’un sabah saatlerinde mide rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirtti. Ersoy’un acil servisten giriş yaptığını söyleyen Ünal, ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri kaydetti:

‘’Mide ülserinden bir kanaması vardı. Şu anda her şey kontrol altında. Bir iki ünite kan takviyesi yaptık. Şu anda dinleniyor. Destek tedavileri devam ediyor. Birkaç gün içerisinde taburcu edeceğiz. Kendisi çok daha iyi. İlaç ve destek tedavisi görüyor.’’



Son Güncelleme: 17.09.2020 19:56
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Anahtar Kelimeler:
Bülent ErsoyIzmir
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