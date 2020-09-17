Bülent Ersoy'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Türkiye’nin önemli seslerinden ‘Diva’ lakaplı Bülent Ersoy, geçirdiği mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İzmir’de özel bir hastanede tedavi gören Diva’nın sağlık durumuyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Medicana Intenational İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bülent Ersoy’un sabah saatlerinde mide rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirtti. Ersoy’un acil servisten giriş yaptığını söyleyen Ünal, ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri kaydetti:

‘’Mide ülserinden bir kanaması vardı. Şu anda her şey kontrol altında. Bir iki ünite kan takviyesi yaptık. Şu anda dinleniyor. Destek tedavileri devam ediyor. Birkaç gün içerisinde taburcu edeceğiz. Kendisi çok daha iyi. İlaç ve destek tedavisi görüyor.’’