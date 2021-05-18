Buket Aydın'dan Sibel Can ve Emir Sarıgül açıklaması!

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı olan Mustafa Sarıgül’ün oğlu olan Emir Sarıgül ile yaşamış olduğu aşk bir türlü magazin gündemlerinden düşmeyen ünlü haber spikeri Buket Aydın, eski sevgilisinin şarkıcı Sibel Can ile Göcek’te bulunan bir teknede çekilen görüntülerinin magazin basınına sızmasının ardından ilk kez konuştu.

‘’ Evlilik teklifini O yaptı! ‘’

‘’Onu başka kadınlar ile de görebilirsiniz’’

TV100’e özel açıklamalarda bulunan Buket Aydın, Emir Sarıgül’ün evlenme teklifini reddetmesi ile ilgili de açıklamada bulundu. Aydın, Emir Sarıgül’ün evlenme teklifinde bulunmasının kendi hareketi olduğunu söyledi ve ‘’ Ben bu konunun içinden artık çıkmak istedim. Mart ayı sonunda Emir Sarıgül ile olan ilişkimi kariyerime zarar vermesinden dolayı bitirdim. Emir beyin bana yapmış olduğu evlenme teklifi de onun yatığı bir harekettir. Yaz ayı daha yeni başlıyor ve bu yüzden bu kişinin yanında başka hanımlar da görebilirsiniz’’ dedi.

Emir Sarıgül’ün yaz ayının gelmesi ile birlikte yanında başka kadınlar ile birlikte de görüntülenebileceğini söyleyen ünlü spiker Buket Aydın, ‘’ her seferinde benim de fotoğraflarım çıkar ise üzülürüm. Emir beyin bana yaptığı evlenme teklifini kabul etmedim, hiçbir zaman da kabul etmeyeceğim. Dünyadaki savaştan dolayı Filistinli bebekler ölüyor. Ben utanıyorum. Emir bey pırlanta gibi çok güzel iki çocuğa sahip. Ben o çocuklar ile tanıştım ve bana onlar Buket abla diye hitap ettiler. Beyefendi çocuklarını düşünmeden hareket ediyor olabilir fakat ben o çocukların hatırına artık bundan fazla konuşmayacağım ve susacağım. Lütfen beni bu haberlerin içinden artık çıkarın’’ şeklinde konuştu.