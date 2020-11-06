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Bruna Rangel Lima banyoda verdiği pozla dikkatleri çekti

Sanal alemin aranan fitness modellerinden olan Bruna Rangel Lima yine evinin banyosunda hayranlarına verdiği pozla dikkatleri çekti.

06 Kasım 2020 Cuma 20:33
Bruna Rangel Lima banyoda verdiği pozla dikkatleri çekti
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Özellike karantina döneminde yaptığı çok özel paylaşımlar ile sanal alemin aranan yüzlerin arasında yerini alan Bruna Rangel Lima yine verdiği pozla gündeme geldi.

Geçtiğimiz evinin banyosunda verdiği bikinili poz ile epey konuşulan Lima, yine aynı yerde poz verdi.

Bruna Rangel Lima banyoda verdiği poz iki pozunun ınstagramda hayranları ile paylaştı ve Lima'nın çoklu fotoğrafları kısa süre içinde 120 bin beğeni aldı.


Koronavirüs karantina sürecinde evine kapanan Brezilyalı model paylaşımlarıyla birlikte sanal alemde epey bir hayran kitlesi oluşturmuş ve Lima'nın takipçi sayısı 4 milyonu aşmıştı.

İşte 24 yaşındaki ünlü modelin sanal alemde paylaştığı biribirinden özel o pozları 

 



Son Güncelleme: 06.11.2020 20:33
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Bruna Rangel LimaBruna Rangel Lima Banyo Paylaşımı
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