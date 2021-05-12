İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...

Brit Ödülleri bu yıl da sahiplerine kavuştu.

Brit Ödülleri bu yıl da sahiplerine kavuştu. Pandemi gölgesinde gerçekleşen törende ünlü isimler ödüllerine kavuştu. Peki kimler ödül aldı? İşte detaylar..

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:59
Brit Ödülleri bu yıl da sahiplerine kavuştu.
Takip Et:

2021 Brit Ödülleri bu sene de sahiplerini buldu. Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecine rağmen harika sahne şovları ve birbirinden ünlü birçok ismin katılmış olduğu kırmızı halıda Brit Ödülleri sahiplerine verildi. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa hem şıklığı hem de kazanmış olduğu ödüller ile geceye adeta damgasını vurdu. İşte gecenin en dikkat çeken kırmızı halı görüntüleri.

 

Dua Lipa

Yılın En İyi Albümü ve Yılın En İyi İngiliz Kadın Şarkıcısı ödüllerini alarak ve yaptığı sahne şovları ile şüphesiz geceye damga vuran kişi oldu ve ayrıca kırmız halının da yıldızı oldu. Dua Lipa’nın gecede giymiş olduğu kıyafeti İngiliz modaevi Vivienne Westwood’un imzasını taşıyan özel tasarım bir elbisedir ve resmen İngilizliğe bir övgü mahiyetindeydi. Vivienne Westwood klasiklerinden biri olan korseli asimetrik etekli mini elbise, jartiyer, yapay timsah derisi platformlar, üç sıra halindeki inci choker kolyesi ile Lipa, tam bir Westwood kadını oldu. Ünlü şarkıcı seçmiş olduğu saç stili ile de Amy Winehouse’u hatırlattı.

Aynı zamanda sahnede de Vivienne Westwood imzasını taşıyan bir elbise ile seyirci karşısına çıktı. Dua Lipa, İngiltere bayrağı olan mini kiltini, beyaz gömleğinin üzerine giymiş olduğu Westwood klasiklerinden olan bir korse ve kravat ile tamamladı.

Taylor Swift

2021 Brit Ödüllerinde ‘Global İkon’ seçildi ve ödül gecesine iki parçadan oluşan Miu Miu imzası taşıyan elbisesi ile katıldı.  Swift klasik görünümü ile de ne yazık ki gecede birbirinden iddialı görünen isimler arasında sıkıcı olmaktan öteye geçemedi.

HAIM

Geceye sade bir kıyafet ile katılmayı tercih eden HAIM kardeşler, Yılın En İyi Uluslararası Grubu Ödülüne layık görüldü. Este, Danielle ve Alana Haim’in kıyafetleri ise The Row imzası taşıyor.

Lianne La Havas

İngiliz asıllı şarkıcı olan Lianne La Havas, Schiaparelli imzasını taşıyan kıyafeti ile şüphesiz gecenin en dikkat çeken isimlerinden biriydi. Uzun kuyruğu olan elbisesi, siyah deri eldivenleri, platform topuklu ayakkabıları ve örülmüş uzun saçları ile avangart bir görünüm sergiledi.

Little Mix

Grup üyeleri olan Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock ve Jade Thirlwall da gecede Yılın En İyi İngiliz Grubu ölünün sahibi oldular. Ayrıca hamile olan iki grup üyesinin de beyaz elbiseleri ile gecede birbirleri ile son derece uyumlu olmaları dikkatlerden kaçmadı.

Griff

Yılın Yükselen Yıldızı ödülüne layık görülen Griff, seçmiş olduğu sıra dışı kostümü ile gecede adeta gökyüzünde bir yerlerde idi.

Mayısa Jama

Ödül gecesine taşlı ve son derece seksi bir takım ile katılmayı tercih eden Jama, Area imzası taşıyan kombinini aynı şekilde taş detaylara sahip topuklu ayakkabılar ve mücevherler ile tamamladı.

Celeste

Genelde sıra dışı kıyafet tercihleri ile alışkın olduğumuz Celeste, Brit Ödüllerİ için bu kez de tercihini Ashley Williams London imzasını taşıyan tüy detaylı bir kıyafet ile tüylü bir saç aksesuarından yana kullandı.

Arlo Parks

Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısı olarak ödül alan Arlo Parks, gecenin bütün iddialı tercihlerinin arasında sade bir görünüme sahip olan kırmızı takım elbisesi ile kırmızı halıda boy gösterdi.


Son Güncelleme: 12.05.2021 21:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Brit ödülleriPandemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şeyma Subaşı evleniyor mu? Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi ne zaman evleniyorlar?
Şeyma Subaşı evleniyor mu? Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi ne zaman evleniyorlar?
Nefise Karatay kimdir? Nefise Karatay kaç yaşında, evli mi?
Nefise Karatay kimdir? Nefise Karatay kaç yaşında, evli mi?
Efe Güray kimdir ne zaman, neden öldü? Efe Güray ölüm sebebi ve hakkında bilgiler
Efe Güray kimdir ne zaman, neden öldü? Efe Güray ölüm sebebi ve hakkında bilgiler
Demet Özdemir'e Övgüler Gelmeye Devam Ediyor
Demet Özdemir'e Övgüler Gelmeye Devam Ediyor
Pınar Altuğ'dan Samimi Estetik Açıklaması Geldi
Pınar Altuğ'dan Samimi Estetik Açıklaması Geldi
Şeyma Subaşı hamile mi? Instagram magazin sayfasından bomba iddia
Şeyma Subaşı hamile mi? Instagram magazin sayfasından bomba iddia

Popüler Haberler

Muhtaç aylığı ne zaman bağlanır? 2021 muhtaç aylığı başvurusu
Asgari ücretin 1/3'ü ne kadar? 2021
ÇYDD bursu kaç ay veriliyor? 2021 ÇYDD bursu karşılıksız mı?
Moldova asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Gardiyan kimdir ne iş yapar?2021 Gardiyan ve infaz koruma memuru nöbetleri nasıl oluyor?
Emanet dizisi İkbal kimdir? Gülay Özdem kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Bir Zamanlar Kıbrıs 13 Mayıs 2021 neden yok?
Camdaki Kız bu akşam var mı? 13 Mayıs 2021 neden yok?
Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu ortak yayını ne zaman, hangi gün olacak? Jahrein kimdir?
Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman başlar?
Bu akşam hangi diziler var? 7 Mayıs 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı
Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
Kuruluş Osman dizisi oyuncuları kimlerdir? ATV Kuruluş Osman dizisi konusu ve oyuncuları
TRT Spor canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
Altın hesabı olan bankalar ve altın hesabı açma şartları Mayıs 2021
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2021 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?
Bu akşam hangi diziler var? 13 Mayıs 2021 Perşembe Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
Kanal D canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Altın ne kadar oldu? 13 Mayıs 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 13 Mayıs 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Pendik Kaynarca metro inşaatında patlama mı oldu, patlamanın nedeni ne?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.