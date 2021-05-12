Brit Ödülleri bu yıl da sahiplerine kavuştu.

2021 Brit Ödülleri bu sene de sahiplerini buldu. Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecine rağmen harika sahne şovları ve birbirinden ünlü birçok ismin katılmış olduğu kırmızı halıda Brit Ödülleri sahiplerine verildi. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa hem şıklığı hem de kazanmış olduğu ödüller ile geceye adeta damgasını vurdu. İşte gecenin en dikkat çeken kırmızı halı görüntüleri.

Dua Lipa

Yılın En İyi Albümü ve Yılın En İyi İngiliz Kadın Şarkıcısı ödüllerini alarak ve yaptığı sahne şovları ile şüphesiz geceye damga vuran kişi oldu ve ayrıca kırmız halının da yıldızı oldu. Dua Lipa’nın gecede giymiş olduğu kıyafeti İngiliz modaevi Vivienne Westwood’un imzasını taşıyan özel tasarım bir elbisedir ve resmen İngilizliğe bir övgü mahiyetindeydi. Vivienne Westwood klasiklerinden biri olan korseli asimetrik etekli mini elbise, jartiyer, yapay timsah derisi platformlar, üç sıra halindeki inci choker kolyesi ile Lipa, tam bir Westwood kadını oldu. Ünlü şarkıcı seçmiş olduğu saç stili ile de Amy Winehouse’u hatırlattı.

Aynı zamanda sahnede de Vivienne Westwood imzasını taşıyan bir elbise ile seyirci karşısına çıktı. Dua Lipa, İngiltere bayrağı olan mini kiltini, beyaz gömleğinin üzerine giymiş olduğu Westwood klasiklerinden olan bir korse ve kravat ile tamamladı.

Taylor Swift

2021 Brit Ödüllerinde ‘Global İkon’ seçildi ve ödül gecesine iki parçadan oluşan Miu Miu imzası taşıyan elbisesi ile katıldı. Swift klasik görünümü ile de ne yazık ki gecede birbirinden iddialı görünen isimler arasında sıkıcı olmaktan öteye geçemedi.

HAIM

Geceye sade bir kıyafet ile katılmayı tercih eden HAIM kardeşler, Yılın En İyi Uluslararası Grubu Ödülüne layık görüldü. Este, Danielle ve Alana Haim’in kıyafetleri ise The Row imzası taşıyor.

Lianne La Havas

Little Mix

İngiliz asıllı şarkıcı olan Lianne La Havas, Schiaparelli imzasını taşıyan kıyafeti ile şüphesiz gecenin en dikkat çeken isimlerinden biriydi. Uzun kuyruğu olan elbisesi, siyah deri eldivenleri, platform topuklu ayakkabıları ve örülmüş uzun saçları ile avangart bir görünüm sergiledi.

Grup üyeleri olan Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock ve Jade Thirlwall da gecede Yılın En İyi İngiliz Grubu ölünün sahibi oldular. Ayrıca hamile olan iki grup üyesinin de beyaz elbiseleri ile gecede birbirleri ile son derece uyumlu olmaları dikkatlerden kaçmadı.

Griff

Yılın Yükselen Yıldızı ödülüne layık görülen Griff, seçmiş olduğu sıra dışı kostümü ile gecede adeta gökyüzünde bir yerlerde idi.

Mayısa Jama

Ödül gecesine taşlı ve son derece seksi bir takım ile katılmayı tercih eden Jama, Area imzası taşıyan kombinini aynı şekilde taş detaylara sahip topuklu ayakkabılar ve mücevherler ile tamamladı.

Celeste

Genelde sıra dışı kıyafet tercihleri ile alışkın olduğumuz Celeste, Brit Ödüllerİ için bu kez de tercihini Ashley Williams London imzasını taşıyan tüy detaylı bir kıyafet ile tüylü bir saç aksesuarından yana kullandı.

Arlo Parks

Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısı olarak ödül alan Arlo Parks, gecenin bütün iddialı tercihlerinin arasında sade bir görünüme sahip olan kırmızı takım elbisesi ile kırmızı halıda boy gösterdi.