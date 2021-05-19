Brezilyalı sanatçı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Brezilya’da ünlü bir kişi eşini aldattığı otel odasına eşinin geldiğini sanarak odadan alt kata inmek istedi. Dengesini kaybederek düşen kişi hayatını kaybetti.

Olay Brezilya’da yaşandı. MC Kevin olarak bilinen ünlü sanatçı Kevin Nascimento Bueno Nisan ayının sonunda Deolane Bezerra ile dünya evine girmişti. Geçtiğimiz günlerde Rio De Janeiro’da bir otelde arkadaşı ile birlikte bir kadın ile beraber olan Kevin Nascimento Bueno, otel odasının kapısının çalınması üzerine paniğe kapıldı.

Eşinin geldiğini düşünen ve odadan kaçmak isteyen Kevin Nascimento Bueno, otel odasının balkonundan alt kata inmeye çalışırken dengesini yitirerek balkondan aşağıya düştü. Beşinci kattan düştüğü öğrenilen Bueno ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçının düşmenin yanı sıra kalp krizi de geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öteki taraftan otel odasına gelen kişinin eşi değil, Bueno’nun iş yerinden arkadaşı olduğu da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.