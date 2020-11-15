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Brezilya'lı model Natalia Garibotto Instagram paylaşımlarından ne kadar kazanıyor?

Sosyal medya fenomenleri arasında yerini alan ve gün geçtikçe tanınan ünlü Brezilya'lı model Natalia Garibotto Instagram paylaşımlarından ne kadar kazanıyor? İşte ünlü modelin kazandığı ücret..

15 Kasım 2020 Pazar 16:14
Brezilya'lı model Natalia Garibotto Instagram paylaşımlarından ne kadar kazanıyor?
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Günümüzde yeni bir kazanç kapısı olan Instagram platformundan bir çok ünlü model dudak uçuklatan paralar kazanmaya devam ediyor.

Son olarak ünlü Brezilya'lı model Natalia Garibotto sanal alemde yaptığı paylaşımlar ve attığı storylerden yılda ne kadar kazandığını açıkladı.

Natalia Garibotto son zamanlarda Instagram'ın yükselen yıldızları arasında yerini aldı ve yaklaşık olarak 3 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

Paylaştığı iddialı pozlar ile hayran sayısını iyice artıran ve her paylaşımı sonrasında takipçi sayısını katlayan Natalia Garibotto, yaptığı reklam paylaşımlarıyla da Insgramdan gelir elde ediliyor.

Miami'de hayatını sürdüren Natalia Garibotto yaptığı paylaşımlar sayesinde yılda yaklaşık 350 bin dolar para kazandığını açıkladı.


Ayrıca başarılı modelin yaptığı her paylaşım takipçileri tarafından binlerce beğeni ve iltifat alıyor.

İşte güzel modelin birbirinden güzel o pozları

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 15.11.2020 16:14
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