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Brezilyalı model Bruna Rangel Lima cesur pozlarına devam ediyor

Karantina sürecinde yıldızı parlayan modeller arasına ismini yazdıran fitness modeli Bruna Rangel Lima cesur pozlarına devam ediyor.

28 Şubat 2021 Pazar 22:43
Brezilyalı model Bruna Rangel Lima cesur pozlarına devam ediyor
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24 yaşındaki ünlü Brezilyalı model Bruna Rangel Lima cesur pozlarından vazgeçmiyor.

Yaşanan karantina sürecinde yapmış olduğu paylaşımlarıyla yıldızı iyice parlayan güzel model her gün takipçisi sayısına yenilerini ekliyor.

Sanal alemde 4,5 milyona takipçici bulunan fitness modeli reklam çekimlerinde boy göstermeye devam ediyor.

Bir içecek markasının tanıtımı için kamera karşısına geçen Bruna Rangel Lima fiziğiyle göz doldurdu.

24 yaşında ki ünlü model verdiği cesur pozları sanal alemde paylaştı ve kısa süre içinde gündem oldu.

Instagram özellikle verdiği mayolu ve bikini pozlarıyla hayranlarını mest eden güzel model bu seferde verdiği cesur pozlarıyla takipçilerinin deyimi yerindeyse ağzını açık bıraktı.

İşte Bruna Rangel Lima'nın o çok özel pozları 

 

 



Son Güncelleme: 28.02.2021 22:43
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Anahtar Kelimeler:
Bruna Rangel LimaBruna Rangel Lima Paylaşımları
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