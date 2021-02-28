Brezilyalı model Bruna Rangel Lima cesur pozlarına devam ediyor

24 yaşındaki ünlü Brezilyalı model Bruna Rangel Lima cesur pozlarından vazgeçmiyor.

Yaşanan karantina sürecinde yapmış olduğu paylaşımlarıyla yıldızı iyice parlayan güzel model her gün takipçisi sayısına yenilerini ekliyor.

Sanal alemde 4,5 milyona takipçici bulunan fitness modeli reklam çekimlerinde boy göstermeye devam ediyor.

Bir içecek markasının tanıtımı için kamera karşısına geçen Bruna Rangel Lima fiziğiyle göz doldurdu.

24 yaşında ki ünlü model verdiği cesur pozları sanal alemde paylaştı ve kısa süre içinde gündem oldu.

Instagram özellikle verdiği mayolu ve bikini pozlarıyla hayranlarını mest eden güzel model bu seferde verdiği cesur pozlarıyla takipçilerinin deyimi yerindeyse ağzını açık bıraktı.

İşte Bruna Rangel Lima'nın o çok özel pozları