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Brad Pitt'in son aşkı Nicole Poturalski eleştirilere sert çıktı!

Brad Pitt'in son aşkı Nicole Poturalski yapılan eleştirilere cevap verdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Poturalski, gelen kötü yorumların nedenini sordu.

10 Ekim 2020 Cumartesi 16:32
Brad Pitt'in son aşkı Nicole Poturalski eleştirilere sert çıktı!
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Hollywood’un yıldız ismi Brad Pitt’in yeni sevgilisi Nicole Poturalski ile aşkları magazin gündeminden düşmüyor.

Angelina Jolie ile evliliğini sonlandırdıktan sonra birçok kişi ile adı çıkan Brad Pitt, son olarak Nicole Poturalski ile kameralara yakalanmıştı. Angelina Jolie ile ortak satın aldıkları Miraval Şatosu’na yeni sevgilisini götüren Brad Pitt, bu hareketi ile eleştirilmişti.

İlişkisi hakkında sessiz kalan Nicole Poturalski, sosyal medya hesabından yapılan eleştirilere cevap verdi.


Takipçilerine ateş püsküren Poturalski, kimsenin beğenmediği kişiyi takip etmemesi ve kötü yorum yapmaması gerektiğini aktardı. İnsanlarında nefret dolu yorumlarının nedenini merak ettiğini söyleyen Poturalski, bunun ne faydası olduğunu sordu.

Geçtiğimiz yıl karşılaştılar

Daily Mail gazetesinin yaptığı habere göre Nicole Poturalski ve Brad Pitt, 2019 yılında Berlin’de tanıştı. Brad Pitt’in yemek için ünlü bir restorana gittiğini açıklayan gazete, mekanın sahibinin Roland Mary olduğunu ve Nicole Poturalski’nin de onun eşi olduğunu açıkladı.

Almanya’da tanışan ikilinin sonrasında Amerika’da bir araya geldiğini açıklayan gazete, Nicole Poturalski’nin hala Roland Mary ile evli olduğunu da aktardı.



Son Güncelleme: 10.10.2020 16:32
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Anahtar Kelimeler:
Brad PittNicole Poturalski
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