Brad Pitt ve Jennifer Aniston film okuma etkinliği için bir araya geldi

2000’li yılların gözde çifti Brad Pitt ve Jennifer Aniston uzun bir aradan sonra aynı karede yer aldı. 2005 yılında yollarını ayıran ünlü çift yardım için hazırlanan film okuma gösterisine katıldı. Barışacakları yönünde haberler çıkmasına rağmen ünlü çift 15 yıllık aranın ardından yardım organizasyonu için buluştu.
Etkinlik video konferans yoluyla yapılırken, ünlü isimler evlerinden etkinliğe katıldı. Brad Pitt ve Jennifer Aniston’un heyecanı ise oldukça dikkat çekti.
Son Güncelleme: 15.09.2020 14:25