Brad Pitt ve Jennifer Aniston film okuma etkinliği için bir araya geldi

2000’li yılların gözde çifti Brad Pitt ve Jennifer Aniston uzun bir aradan sonra aynı karede yer aldı. 2005 yılında yollarını ayıran ünlü çift yardım için hazırlanan film okuma gösterisine katıldı. Barışacakları yönünde haberler çıkmasına rağmen ünlü çift 15 yıllık aranın ardından yardım organizasyonu için buluştu.

Fast Times at Ridgemont High (Ridgemont Lisesi'nde Hızlı Günler) adlı film okuma projesi için ekrana çıkan ikilinin yanı sıra etkinliğe Morgan Freeman, Matthew McConaughey, Shia LaBeouf, Julia Roberts, Jimmy Kimmel, John Legend gibi isimler de katıldı. Ünlü isimler etkinlik kapsamında 1982 yapımı komedi filminin okumasını gerçekleştirdi.

Etkinlik video konferans yoluyla yapılırken, ünlü isimler evlerinden etkinliğe katıldı. Brad Pitt ve Jennifer Aniston’un heyecanı ise oldukça dikkat çekti.