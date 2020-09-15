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Brad Pitt ve Jennifer Aniston film okuma etkinliği için bir araya geldi

Brad Pitt ve Jennifer Aniston 15 yıl aradan sonra ilk kez aynı projede yer aldı. Ünlü çift ayrılıklarının ardından ilk kez bir yardım organizasyonu için buluştu. İkilinin heyecanlı halleri dikkat çekti.

15 Eylül 2020 Salı 14:25
Brad Pitt ve Jennifer Aniston film okuma etkinliği için bir araya geldi
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2000’li yılların gözde çifti Brad Pitt ve Jennifer Aniston uzun bir aradan sonra aynı karede yer aldı. 2005 yılında yollarını ayıran ünlü çift yardım için hazırlanan film okuma gösterisine katıldı. Barışacakları yönünde haberler çıkmasına rağmen ünlü çift 15 yıllık aranın ardından yardım organizasyonu için buluştu.  


Fast Times at Ridgemont High (Ridgemont Lisesi'nde Hızlı Günler) adlı film okuma projesi için ekrana çıkan ikilinin yanı sıra etkinliğe Morgan Freeman, Matthew McConaughey, Shia LaBeouf, Julia Roberts, Jimmy Kimmel, John Legend gibi isimler de katıldı. Ünlü isimler etkinlik kapsamında 1982 yapımı komedi filminin okumasını gerçekleştirdi.

Etkinlik video konferans yoluyla yapılırken, ünlü isimler evlerinden etkinliğe katıldı. Brad Pitt ve Jennifer Aniston’un heyecanı ise oldukça dikkat çekti.



Son Güncelleme: 15.09.2020 14:25
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Anahtar Kelimeler:
Brad PittJennifer Aniston
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