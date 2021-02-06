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Brad Pitt ve Jennifer Aniston beraber yaşıyor iddiası!

Brad ve Jennifer çifti 2005 yılında ayrılmıştı. Ortaya atılan iddialara göre çift barıştı ve aynı evde yaşamaya başladı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 14:20
Brad Pitt ve Jennifer Aniston beraber yaşıyor iddiası!
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Jennifer Aniston, Instagram’a geçtiğimiz yıl katılmıştı. Clyde ismindeki köpeğini sürekli Instagram hesabında paylaşan Aniston, yine köpeğiyle bir hikaye paylaştı. Fotoğrafta kanepede uzanan bir erkek vücudu görünüyordu. Pitt ve Aniston çiftinin hayranları, arkada uzanan kişinin Brad Pitt olduğunu iddia etti.

 

Magazin paylaşımları yapan bir site, Jennifer Aniston’un fotoğrafını paylaştı ve fotoğrafın üzerine anket yerleştirdi. Takipçilerine, fotoğraftaki kişinin Pitt olup olmadığını sordu. Ankete katılanların %49’u Pitt derken %51’i başkası olduğunu söyledi.

 

Daha önce de Brad Pitt’in annesi Jane Pitt’in oğlunu ve eski eşi Jennifer Aniston’u barıştırmak için uğraştığı iddiaları ortaya atılmıştı. Jane Pitt, her zaman Aniston’u sevmesiyle biliniyordu. Brad Pitt’in annesi, Angelina Jolie’yi hiçbir zaman sevmedi ve oğluna layık görmedi.

 

Pitt ve Aniston çifti 1998 yılında tanışmıştı. Güzel çift 2000 yılında dünya evine girmişti. 5 yıl süren evliliklerinin ardından 2005 yılında boşandılar.

 

Magazin gündeminde Pitt’in Aniston’u aldattığı iddiaları yer almıştı. Boşanmalarından kısa bir süre sonra Brad Pitt, Bay ve Bayan Smith filminde başrolü paylaştığı Angelina Jolie ile ilişkiye başlamıştı.

 

Jolie ve Pitt çifti 5 yıl önce evliliklerini sonlandırdı. Çiftin 6 çocuğunun velayeti Jolie’ye verildi.



Son Güncelleme: 06.02.2021 14:20
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Anahtar Kelimeler:
Brad PittJennifer AnistonAngelina Jolie
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