Brad Pitt ve Angelina Jolie çocuklarının velayeti için karşı karşıya geldi

Bir dönemin en ünlü çiftlerinden Brad Pitt ve Angelina Jolie geçtiğimiz yıl boşanmıştı. Uzun yıllar evli kalan çift arasındaki davada çocukların velayeti aşamasına gelindi. İkili çocuklarının velayetinin yüzde 50 olmasını talep ediyor. Yarı yarıya velayet için mahkemeye çıkan eski çift, kanunlar önünde karşı karşıya geldi.

Brad Pitt’e yakın bir kaynaktan yapılan açıklamada Pitt’in velayerin yüzde 50 şeklinde olmasını istediğini ve Jolie’nin de buna katıldığını ifade etti. Ancak bazı haberlerde Brad Pitt’in mahkeme yoluna çok olumlu bakmadığı ve bu noktada olmamak için çok uğraştığı iddia edildi.

Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin davalara çok sıkı hazırlandığı öğrenildi. Brad Pitt 21 Eylül 2020 tarihinde dosyalanan tanık listesine bir terapist, güvenlik görevlisi ve pek çok psikoloğa yer vermişti. Ayrıca Jolie’nin avukatlarının Brad Pitt’i çapraz sorguya alacağı öğrenildi.

Eski çiftin çocukların velayeti için karşılaştığı davası başladı. Davanın karar aşaması 23 Ekim’de son bulacak.

Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin evliliklerinden 6 çocuğu bulunuyor. Çiftin evliliklerinden 3’ü biyolojik ve 3’ü evlatlık olmak üzere 6 çocuğunun kimlere kalacağı mahkeme kararıyla belli olacak.