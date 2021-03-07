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Boşanma aşamasında olan Kim Kardashian'dan tatil kaçamağı

2014 yılında evlendiği ünlü rapçi Kanye West'ten boşanma aşamasında olan ünlü model Kim Kardashian tatil kaçamağı yaptı.

07 Mart 2021 Pazar 17:35
Boşanma aşamasında olan Kim Kardashian'dan tatil kaçamağı
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Dünyaca ünlü model Kim Kardashian 2014 yılında evlendiği ünlü rapçi  Kanye West ile yolarını ayırıyor.

Boşanma aşamasında olan Kardashian son günler de sık sık özel hayatındaki konular ile gündeme geliyor.

Eski eşiyle boşanma sürecinde olan Kanye West'in ise kötü durumda olduğu, Kim Kardashian\'dan boşanmasının onun için iyi olmadığı iddia ediliyor.

Öte yandan bu süreçten sıkılan ünlü model Kim Kardashian ise ailesiyle soluğu tatilde aldı.

Tatile çıkan ünlü model güzel havanın ve denizin tadını çıkarırken, takipçilerinide ihmal etmiyor ve onlara bol bol bikinili paylaşım yapıyor.

İşte sanal alemde 208 milyondan fazla takipçisi bulunan Kim Kardashian\'ın takipçilerine paylaştığı bikinili o çok özel pozlar

 

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 07.03.2021 17:35
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Kim KardashianKim Kardashian Paylaşımları
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