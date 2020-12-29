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Bornozlu paylaşımı olay yarattı

İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Nihal Candan’ın ayna karşısında bornozu ile verdiği pozu sosyal medyada paylaşarak olay yarattı! Candan'ın cesareti ise hayran bıraktı!

29 Aralık 2020 Salı 00:24
Bornozlu paylaşımı olay yarattı
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'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adını ekranlarda duyuran  ve 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan, olay yaratmaya devam ediyor. Bir otel odasında paylaştığı iddialo bonozlu fotoğrafıyla sosyal medyada adeta salladı. 

Nihal Candan yaptığı açıklamalar, yer aldığı olaylar ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen bir isim. Bir süre önce Murat Boz hakkında yaptığı yorum ile gündeme gelen Candan sanal alemi şu sıralar Doya Doya Moda yarışmasında yarışmacı olan kardeşi Bahar Candan gibi sık sık kullanıyor.

Otelde kalan iki kardeş yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyorlar. Nihal Candan son olarak kaldığı otelin banyosunda bonozlu kareleriyle selfie çekti. Çektiği selfisini sosyal medyada paylaşan Candan'a takipçileri "Açıldıkça açılıyor" yorumu yaptı. 

Yaptığı paylaşımlar gibi yorumları da dikkat çeken Candan daha önce "Göğüslerim kilo alıp vermekten deforme oldular. Yer çekimi diye bir şey var, maalesef göğüslerim estetik" demişti.Bu açıklamasına da sayısız eleştiri gelmişti. 



Son Güncelleme: 29.12.2020 00:24
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Anahtar Kelimeler:
Nihal CandanCesur Poz
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