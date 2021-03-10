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Böbrek nakli olan Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında güzel haberler geldi

Çoklu organ yetmezliği yüzümden bir süredir tedavi altında olan Hakan Taşıyan, ameliyata alınarak karaciğer nakli yapılmıştı. Dün tekrar ameliyata alınan ünlü şarkıcıya kız kardeşinden alınan böbreğin nakli gerçekleştirildi. Ameliyatı başarılı geçen Taşıyan'dan güzel haberler geldi.

10 Mart 2021 Çarşamba 23:10
Böbrek nakli olan Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında güzel haberler geldi
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Bir süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi altında olan Hakan Taşıyan, geçtiğimiz gün beklenilen donörün gelmesiyle birlikte ameliyata alınarak karaciğer nakli gerçekleştirildi. Dün de kız kardeşinden alınan böbreğin nakli için tekrar ameliyata alınan Taşıyan'dan sevenlerine müjdeli haberler geldi.

Hakan Taşıyan'a ait sosyal medya hesabından ünlü şarkıcının sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilirken her iki ameliyatın da başarılı geçtiğinin bildirildiği açıklamada tedavi sürecinin bir süre daha devam edileceği ifadelerine yer verildi.



Son Güncelleme: 10.03.2021 23:10
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Anahtar Kelimeler:
Hakan TaşıyanSağlık DurumuBöbrek Nakli
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