Birsu Demir’in tekne pozu sosyal medyanın gündemine oturdu

dizisinde oynayan ve o diziyle birlikte tanınan, yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Alemin Kralı dizisinde Oben karakterine hayat veren ve oyunculuğuyla beğeni toplayan Demir, geçirdiği değişimle gündeme gelmeye devam ediyor. 21 yaşındaki Birsu Demir, Dua Lipa ile olan benzerliğinden dolayı sık sık gündeme gelse de bu kez verdiği pozla gündeme oturdu. Instagram hesabından yaptığı tekne pozu paylaşımıyla sosyal medyada günün en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Demir, yaptığı paylaşımla binlerce beğeni aldı. İşte Birsu Demir’in tekne pozu...