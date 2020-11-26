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Birsu Demir'in dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile olan benzerliği dikkat çekti

Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Alemin Kıralı dizisinin Oben’i Birsu Demir sosyal medyada gündem oldu. Genç oyuncu paylaştığı fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekerken, genç oyuncu dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa’ya benzetildi.

26 Kasım 2020 Perşembe 23:58
Birsu Demir'in dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile olan benzerliği dikkat çekti
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Alemin Kıralı dizisinin Oben’i son haliyle görenleri kendisine hayran bıraktı. Güzel oyuncu sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekerken, genç oyuncunun değişimi görenleri hayrete düşürdü.

Tatil için Datça’da olan Birsu Demir sütyen, gömlek ve pijamalı fotoğrafını instagram üzerinden paylaştı. Genç oyuncunun cesur pozları sosyal medyada gündem olurken, söz konusu paylaşımlara kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.


Genç oyuncunun takipçileri Birsu Demir’i dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Dua Lipa’ya benzetti.



Son Güncelleme: 26.11.2020 23:58
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Anahtar Kelimeler:
Birsu DemiDua Lipa
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