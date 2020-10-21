Birkan Sokullu'nun eski eşinin ünlü bir oyuncu olduğu ortaya çıktı

TRT 1’in her bölümü heyecanla izlenen dizisi Masumlar Apartmanı’nda canlandırdığı Han karakteriyle büyüleyen Birkan Sokullu’nun bir dönem Aslı Enver ile evli olduğu ortaya çıktı.

Aslı Enver ile evlenmiş

Son zamanlarda Masumlar Apartmanı dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Birkan Sokullu’nun eski eşi, yakından tanıdığımız bir isim çıktı. Ünlü oyuncu 2012 yılında kendi gibi oyuncu olan Aslı Enver ile evlenmiş ve bu evlilikleri 3 yıl sürmüştü.

Berrak Tüzünataç’la da ilişki yaşamıştı

35 yaşındaki Birkan Sokullu, Aslı Enver ile evliliğini noktaladıktan sonra Berrak Tüzünataç ile uzun süre aşk yaşamıştı. 3 yıllık ilişkileri sonrasında ayrılma kararı alan çift, yollarına farklı isimlerle devam ettiler.