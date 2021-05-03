Biri Bizi Gözetliyor yarışmacısıydı! Müzisyen Alper Demir yaşamını yitirdi!

Bir dönemin en popüler reality Show programlarından biri olan ‘Biri Bizi Gözetliyor’ yarışmasında yarışmacı olan 44 yaşındaki Alper Demir covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

2003 yılında ekranlarda olan ‘Biri Bizi Gözetliyor’ (BBG) yarışmasıyla '06 Alper' olarak tanınan ve sonrasında da müzik çalışmalarını sürdüren Alper Demir, yakalandığı covid-19 sebebiyle vefat etti. Daha 44 yaşında olan Alper Demir'in vefatının sonrasında sevenleri sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi.