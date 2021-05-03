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Biri Bizi Gözetliyor yarışmacısıydı! Müzisyen Alper Demir yaşamını yitirdi!

Biri Bizi Gözetliyor yarışmasıyla '06 Alper' olarak tanınmaya başlayan müzisyen Alper Demir koronavirüs sebebiyle vefat etti.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:20
Biri Bizi Gözetliyor yarışmacısıydı! Müzisyen Alper Demir yaşamını yitirdi!
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Bir dönemin en popüler reality Show programlarından biri olan ‘Biri Bizi Gözetliyor’ yarışmasında yarışmacı olan 44 yaşındaki Alper Demir covid-19  sebebiyle hayatını kaybetti.

2003 yılında ekranlarda olan ‘Biri Bizi Gözetliyor’ (BBG) yarışmasıyla '06 Alper' olarak tanınan ve sonrasında da müzik çalışmalarını sürdüren Alper Demir, yakalandığı covid-19 sebebiyle vefat etti. Daha 44 yaşında olan Alper Demir'in vefatının sonrasında sevenleri sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi.




Son Güncelleme: 03.05.2021 19:20
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Anahtar Kelimeler:
Biri Bizi GözetliyorBBGAlper Demir
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