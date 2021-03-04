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Bircan Bali Reynmen'i affetmedi! 4 yıl hapis cezası isteniyor..

Şarkıcı Reynmen ile sunucu Bircan Bali arasında başlayan hakaret tartışması mahkemeye taşınırken, hakaret suçlamasıyla hakkında dava açılan ünlü şarkıcı hakkında hazırlanan iddianamede 4 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi.

04 Mart 2021 Perşembe 16:35
Bircan Bali Reynmen'i affetmedi! 4 yıl hapis cezası isteniyor..
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Müzik piyasasında Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş ile ünlü sunucu Bircan Bali arasında başlayan hakaret tartışması mahkemeye taşındı. 13 Ocak tarihinde Instagram üzerinden, kendisine yönelik bir video hazırlayan ve video ile birlikte yazılar paylaşarak 'Leş, ucuz insan, iğrenç insan..' gibi ifadeler kullanarak hakaret ettiğini öne süren Bircan Bali, ünlü şarkıcı hakkında dava açmıştı.

Savcılığa verilen Bali'nin dilekçesinde Yusuf Aktaş'ın 'hakaret' ve 'tehdit' suçlamalarında yargılanması gerektiği dile getirilirken, suç duyurusunda bulunulması üzerine verilen dilekçeye istinaden hazırlanan iddianamede ise kamuoyunda 'Reynmen' olarak bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş'ın sunucu Bircan Bali'ye hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, ayrıca Yusuf Aktaş'ın Bircan Bali'nin kendisiyle ilgili hakaret içeren yayınlar yapması üzerine, kendisini savunduğu ve kendisine yöneltilen suçlama içerikli ifadeleri kullandığı ve amacının hakaret kasıtlı olmadığını söylediği belirtildi.

Söz konusu suçlama ve dava dosyasının uzlaşma kapsamında olmasından dolayı tarafların bir uzlaştırmacıyla görüştürülme durumunun yaratıldığı fakat taraflar arasında uzlaşma durumun olmadığı belirtilen iddianamede, şarkıcı Yusuf Aktaş hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlamalarına 9,5 ay ile 4 yıl 4 ay arası hapis cezasıyla cezalandırılarak yargılanması istendi.



Son Güncelleme: 04.03.2021 16:35
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Anahtar Kelimeler:
ReynmenBircan BaliMahkemeIddianameHakaret Davası
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