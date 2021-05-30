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Biran Damla Yılmaz ilk kez sevgilisini paylaştı

Baraj dizisinde canlandırdığı Nehir karakteri ile dikkat çeken Biran Damla Yılmaz ilk kez sevgilisini paylaştı. Sosyal Medya üzerinden sorulan soruları cevaplayan Biran Damla Yılmaz sevgilisinin sorulması üzerine sevgilisi ve kendisinin duvara yansıyan gölgelerini paylaştı. Biran Damla Yılmaz’ın sevgilisinin Deniz Can Çelik olduğu ortaya çıktı.

30 Mayıs 2021 Pazar 00:58
Biran Damla Yılmaz ilk kez sevgilisini paylaştı
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Hem güzelliği hem de oyunculuğuyla dikkatleri üzerine toplayan Biran Damla Yılmaz son oynadığı Baraj dizisinde canlandırdığı Nehir karakteriyle adında sıkça söz ettirdi. Sosyal Medya üzerinden sorulan soruları cevaplayan Biran Damla Yılmaz kendisine sorulan “Sevgilin var mı?” sorusuna paylaştığı resimle cevap verdi. Yılmaz, duvarda birbirine bakan kadın ve erkeğin gözüktüğü bir silüet fotoğrafını paylaştı. 

Geçtiğimiz günlerde Sosyal Medya üzerinden yaptığı esprili paylaşımla Deniz Can Çelik ile aşk yaşadığını duyuran Biran Damla Yılmaz yaptığı paylaşıma şu sözleri eklemişti: “Çiğ börek mi sen mi karar veremiyorum”


Son Güncelleme: 30.05.2021 00:58
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Anahtar Kelimeler:
Biran Damla YılmazSevgilisiDeniz Can Çelik
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