Biran Damla Yılmaz ilk kez sevgilisini paylaştı

Hem güzelliği hem de oyunculuğuyla dikkatleri üzerine toplayan Biran Damla Yılmaz son oynadığı Baraj dizisinde canlandırdığı Nehir karakteriyle adında sıkça söz ettirdi. Sosyal Medya üzerinden sorulan soruları cevaplayan Biran Damla Yılmaz kendisine sorulan “Sevgilin var mı?” sorusuna paylaştığı resimle cevap verdi. Yılmaz, duvarda birbirine bakan kadın ve erkeğin gözüktüğü bir silüet fotoğrafını paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Sosyal Medya üzerinden yaptığı esprili paylaşımla Deniz Can Çelik ile aşk yaşadığını duyuran Biran Damla Yılmaz yaptığı paylaşıma şu sözleri eklemişti: “Çiğ börek mi sen mi karar veremiyorum”

