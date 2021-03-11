Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'in son hali hayranlarını şaşırttı

ATV’nin reyting rekortmeni olan Bir Zamanlar Çukurova kadrosundan kısa bir süre önce ayrılan oyuncu Uğur Güneş yaptığı sıkı diyet programı sayesinde 2 ayda 10 kilo vererek hayranlarını şaşırttı. Spor salonundan çıkmayan oyuncu son hali ile sosyal medyada gündem oldu. Güneş’in kaslı görüntüleri karşısında hayranları “Abi ne yaptın?” tepkisini verdi.

Görüntüleri ile hayranlarının ağzını açık bırakan Uğur Güneş, verdiği kilolar ve yaptığı kasları ile gündem oldu. Birçok projede yer alan fakat en son yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova’daki Yılmaz karakteri ile gönülleri fetheden oyuncu şimdi de kas şovu ile gönülleri fethetti.