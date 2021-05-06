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Bir süre önce kansere yakalanan Canan Ergüder'den haber geldi

Bir süre önce kansere yakalandığı öğrenilen ve sevilen dizi 'Menajerini Ara' dizisinden ayrılıp tedavi altına alınan Canan Ergüder'den haber geldi.

06 Mayıs 2021 Perşembe 17:06
Bir süre önce kansere yakalanan Canan Ergüder'den haber geldi
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Başarılı yapımlardan Menajerimi Ara dizisinin başrol oyuncularından Canan Ergüder bir süre önce meme kanserine yakalanmıştı.

Hastalığının tedavisi için diziden ayrılıp tedavi sürecine gire ünlü oyuncu hastane odasında bulunurken çektiği bir fotoğrafını paylaşarak sağlık durumunun iyi olduğu haberini bverdi.43 yaşındaki sevilen oyuncu paylaşımında sağlığını soranların çok olduğunu ve 3. Kemoterapiyi aldığını söyledi. İyi olduğunun müjdesinin veren oyuncu yeni saçsız haline ve saçlarına alıştığını söyleyerek her şeyin yolunda olduğunu aktardı.




Son Güncelleme: 06.05.2021 17:06
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Canan ErgüderHaber
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