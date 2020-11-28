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Bir süre önce kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu yeniden rahatsızlandı

2 hafta kadar önce Demet ve Alişan 'nın sunduğu Sabah programının çekimleri sırasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan şarkıcı Mustafa Topaloğlu, yeniden hastaneye kaldırıldı.

28 Kasım 2020 Cumartesi 23:53
Bir süre önce kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu yeniden rahatsızlandı
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Bir tv kanalında yayınlanan Demet Akalın ile Alişan'ın sunduğu sabah programına konuk olarak katılan Mustafa Topaloğlu program çekimleri sırasında biranda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalesinde kalp krizi geçirdiği anlaşılan ünlü şarkıcı hemen tedavi altına alındı. 

Şişli’de bir hastanede tedavi altına alınan ve 3 gün süren tedavi ardından taburcu olan şarkıcı tekrar hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIĞI İYİ, BİLİNCİ AÇIK

3 gün süren tedavisini ardından taburcu olarak evinde ıstırahata çekilen Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı. Öğrenilen bilgilere göre sağlık durumunun iyi olduğu ve sadece kontrol amaçlı hastanede tutulduğu yönünde. Sevilen şarkıcı Mustafa Topaloğlu’nun bilincinin açık olduğu öğrenildi.



Son Güncelleme: 28.11.2020 23:53
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa TopaloğluKalp Krizi
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