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Bir dönemin aranan modeli Loni Willison, sokaklarda çöp topluyor

Bir dönemin en çok aranan modellerinden biri olan Baywatch dizisinden tanıdığımız Jeremy Jackson'ın eski eşi Loni Willison'un sokaklarda yaşadığı öğrenilirken California sokaklarında da çöpleri karıştırırken görüntülendi.

15 Ocak 2021 Cuma 15:55
Bir dönemin aranan modeli Loni Willison, sokaklarda çöp topluyor
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Baywatch dizisinin yıldızlarından Jeremy Jackson'ın eski eşi Loni Willison,'un sokaklarda yaşadığı ortaya çıktı. Bir dönemin en çok aranılan modelleri arasında yer alan Willison'un çöp karıştırdığı görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

Üzerinde bir gri tayt giyen ve beyaz kazağı ile montuyla görüntülenen 37 yaşındaki Loni Willison'ın bütün eşyalarının da yanındaki tekerlekli arabayla taşıdığı görüldü.

Bir süredir evsiz olan Loni Willison'un  Califonia sokaklarında kaldığı belirtildi. Fitnes dergilerinine kapak olan ünlü modelin yaklaşık 4 yıldır evsiz olduğu kaydedilirken sokaklarda uyuduğu ve çöpleri karıştırarak işe yarar şeyle bulmaya çalıştığı belirtildi.

Geçtiğimiz yıl İngiliz The Sun gazetesine röportaj veren  Loni Willison, kimseden yardım istemediğini söylemişti.



Son Güncelleme: 15.01.2021 15:55
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Anahtar Kelimeler:
Loni WillisonJeremy Jackson
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