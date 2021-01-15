Bir dönemin aranan modeli Loni Willison, sokaklarda çöp topluyor

Baywatch dizisinin yıldızlarından Jeremy Jackson'ın eski eşi Loni Willison,'un sokaklarda yaşadığı ortaya çıktı. Bir dönemin en çok aranılan modelleri arasında yer alan Willison'un çöp karıştırdığı görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

Üzerinde bir gri tayt giyen ve beyaz kazağı ile montuyla görüntülenen 37 yaşındaki Loni Willison'ın bütün eşyalarının da yanındaki tekerlekli arabayla taşıdığı görüldü.

Bir süredir evsiz olan Loni Willison'un Califonia sokaklarında kaldığı belirtildi. Fitnes dergilerinine kapak olan ünlü modelin yaklaşık 4 yıldır evsiz olduğu kaydedilirken sokaklarda uyuduğu ve çöpleri karıştırarak işe yarar şeyle bulmaya çalıştığı belirtildi.

Geçtiğimiz yıl İngiliz The Sun gazetesine röportaj veren Loni Willison, kimseden yardım istemediğini söylemişti.