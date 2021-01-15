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Bir deri bir kemik kalan Seren Serengil tanınmaz hale geldi!

Dumping sendromuna yakalanan ve sürekli kilo kaybı yaşayan Seren Serengil'in son hali sevenlerini korkuttu. Bir deri bir kemik kalan Serengil'in her an kalp krizi riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

15 Ocak 2021 Cuma 14:32
Bir deri bir kemik kalan Seren Serengil tanınmaz hale geldi!
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Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak Dumping Sendromu hastalığına yakalandığını açıklayan Seren Serengil ameliyat olmazsa ölebileceğini söyleyerek durumunun ne kadar ciddi olduğunu söylemişti.  

Bir önceki gün canlı yayına çıkan Seren Serengil'i görenler gözlerine inanmadı. Bir deri bir kemik kaldığı görünen Serengil'in son hali sevenleri tarafından endişe verici olarak yorumlandı.

Zayıflama uğruna geçirdiği ameliyatlarla 70 kilodan 46 kiloya kadar inen Seren Serengil, sürekli kilo vermesini durduramadıklarını söyleyerek şuan 34 bedenin bile büyük geldiği ve çocuk reyonundan giyinmek zorunda kaldığını kaydetti. Son haliyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil'in her an kalp krizi geçirme riski ile karşı karşıya olduğu öğrenildi.

Alkol ve sigara kullanmadığını ve sadece çocukluğundan beri su içmekten nefret ettiğini söyleyen Serengil, sudan hep iğrendiğini belirtti. Her yemekten sonra başım dönüyor, midem bulanıyor, kusuyordum. Bunlar bana söylenmedi ama dediğim gibi herkeste de görülmüyor. Ben ise bütün etkilerini yaşıyorum. Yürürken düşüyorum, kaburgam en ufacık bir harekette çatlayabiliyor. Kemiklerde su kalmamış artık. Haddinden fazla zayıfladım." sözleriyle ifade etmişti.



Son Güncelleme: 15.01.2021 14:32
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Anahtar Kelimeler:
Seren SerengilSon Hali
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