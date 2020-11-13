Bir Başkadır’da Tülin Özen'in olay yaratan yatak sahnesi

Online dizi film platformu Netflix’in Türk yapımı yeni dizisi Bir Başkadır sosyal medyada gündem oldu. Dün yayınlanan dizinin sahneleri çok konuşulurken, Tülin Özen’in yer aldığı sahne dikkatlerden kaçmadı.

Berkun Oya’nın yazıp yönettiği Bir Başkadır dizisi Netflix’in orijinal Türk yapımlarından biri oldu. Dizi yayınlandığı gün gündem oldu. Dizide güzel oyuncu Tülin Özen’in cesur sahneleri günü en çok konuşulan konusu oldu. Oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Alican Yücesoy, Funda Eryiğit, Defne Kayalar, Tülin Özen, Derya Karadaş, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen sevilen oyuncuların yer aldığı dizinin ikinci bölümü yayınlandı.

Dizinin yayınlanan ikinci bölümünde Tülin Özen ve Alican Yücesoy’un yatak sahnesi sosyal medyada gündem oldu.