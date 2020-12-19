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Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle 11. yılını kutladı

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan, kendisinden genç sevgilisi Buğra Bahadırlı ile 11. yılını kutladı. Kalkavan, sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak övgü dolu sözler sarf etti.

19 Aralık 2020 Cumartesi 17:45
Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle 11. yılını kutladı
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57 yaşındaki ünlü oyuncu Billur Kalkavan, kendinden 11 yaş küçük Buğra Bahadırlı ile 2009 yılında aşk yaşamaya başladı. Aşklarını doyasıya yaşayan çiftten Billur Kalkavan, Instagram hesabından yıldönümlerini kutladı.

‘’Dile kolay 11 yıl’’

Kişisel Instagram'dan yaptığı paylaşımla 11.yıllarını kutlayan Billur Kalkavan, sevgilisine övgü dolu sözler kullandı. Paylaşımını kalplerle donatan Kalkavan, ‘’Dile kolay 11 yıldır her türlü acayipliğime tahammül ettin’’ diyerek Bahadırlı’ya olan aşkını binlerce kişiye ilan etti.



Son Güncelleme: 19.12.2020 17:45
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Anahtar Kelimeler:
Billur KalkavanBuğra Bahadırlı
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